Robinho ottiene 160 giorni di sconto per buona condotta, ma gli restano ancora 7 anni di carcere

Attualmente si trova nel carcere di Tremembé, noto in Brasile come il “carcere dei famosi”, per lo stupro di gruppo avvenuto in una discoteca di Milano nel 2013. Ha seguito centinaia di ore di lezioni e letto diversi libri.

Robinho potrà lasciare il carcere con qualche mese di anticipo. Il giudice di pace di San Paolo ha concesso all’ex attaccante brasiliano una riduzione di pena di 160 giorni, dopo aver approvato formalmente la richiesta presentata dalla difesa. La legge brasiliana prevede questo tipo di beneficio e non lo considera un provvedimento eccezionale.

L’ex giocatore di Milan e Real Madrid sta scontando una condanna a nove anni (è al secondo anno) per lo stupro di gruppo avvenuto in una discoteca di Milano nel 2013. Nonostante lo sconto ottenuto, Robinho dovrà restare in carcere ancora a lungo: gli rimangono circa sette anni di detenzione.

Robinho resterà ancora un po’ a Tremembé

Inizialmente le autorità lo avevano recluso nel carcere di Tremembé, conosciuto in Brasile come il “carcere dei famosi”, una struttura che ospita detenuti coinvolti in casi di forte risonanza mediatica. A novembre, su richiesta dei suoi avvocati, l’amministrazione penitenziaria lo ha trasferito nel Centro di Reintegrazione di Limeira, nell’entroterra dello Stato di San Paolo, dove si trova tuttora.

Il suo avvocato, Mario Rossi Vale, ha spiegato a G1 le motivazioni della decisione del giudice. Robinho ha maturato i giorni di remissione grazie allo studio e al lavoro svolti durante la detenzione, seguendo i programmi previsti dalla legge sull’esecuzione penale brasiliana.

Robinho aveva già ottenuto in passato un primo sconto di 69 giorni dopo aver completato numerosi corsi di formazione, frequentato centinaia di ore di lezioni e letto diversi libri. Anche dopo il trasferimento a Limeira ha continuato a partecipare alle attività educative offerte dal carcere, accumulando ulteriori giorni di riduzione.

La sua vicenda giudiziaria resta una delle più controverse del calcio brasiliano recente. Lo sconto di pena non modifica la condanna né attenua la gravità dei fatti accertati, ma riflette semplicemente l’applicazione delle norme previste dall’ordinamento penale.