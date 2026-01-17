Quando allenava, Wenger non parlava mai di calcio. Sicuri che sia l’uomo giusto per migliorare il football?

In un’analisi pubblicata da Athletic, si mette in discussione il ruolo di Arsène Wenger come capo dello sviluppo globale del calcio alla Fifa.

Wenger è adatto al ruolo che ricopre: i dettagli

Si legge su Athletic:

Wenger, naturalmente, è stato una volta uno dei grandi rivoluzionari del calcio. Le sue riforme come allenatore dell’Arsenal hanno costretto tutti a riconsiderare il proprio approccio allo sport: la preparazione fisica, il multiculturalismo delle rose, l’idea che il calcio dovesse essere giocato come se fosse un ramo delle arti. Cronometrava gli esercizi di allenamento affinché durassero precisamente 15 minuti, e non un secondo di più.

Ma Wenger non parlava mai delle questioni in campo con lo stesso rigore sui dettagli. A dire il vero, non sembrava vedere o comprendere il calcio in modo spaziale. Quando allenava l’Arsenal, non offriva mai spiegazioni precise sul perché la squadra vinceva o perdeva una partita. Le sue motivazioni riguardavano sempre qualità intangibili (seppur importanti): parlava di prontezza, fiducia, nervosismo o stanchezza. Bene. Ma non sembrava mai considerare che la sua squadra potesse essere vulnerabile in una zona specifica o inefficace in un aspetto del gioco. Non parlava, per esempio, di compattezza come faceva Rafael Benítez, delle transizioni come faceva José Mourinho, o dei mezzi spazi come fa Pep Guardiola. Se Wenger arrivasse oggi nel calcio inglese, probabilmente non sarebbe nemmeno un allenatore.

Il problema del suo ruolo nella Fifa

Ma il problema è che, come parte del suo ruolo, fa parte del panel dell’International Football Association Board, l’organo responsabile delle Regole del Gioco. È logico avere un ex allenatore rispettato in quel board, ma potrebbe essere la persona peggiore per quel compito. Il segnale più chiaro che Wenger non capisce davvero il calcio è il suo tentativo di riformare la regola del fuorigioco.

La sua proposta sul fuorigioco

Wenger, come molti, è frustrato dal fatto che gli attaccanti possano essere giudicati in fuorigioco dal Var quando, ad esempio, anche solo la punta del piede è avanti all’ultimo difensore, e vuole cambiare la regola affinché si sia in fuorigioco solo se tutto il corpo dell’attaccante è oltre la linea dei difensori. Ma ci sono due problemi. Il primo: Wenger ha lasciato intendere che il calcio “non avrebbe più decisioni basate sui millimetri”, il che è palesemente falso. Qualsiasi regola tu stabilisca e ovunque venga tracciata la linea del fuorigioco, ci saranno sempre decisioni al limite.

Il secondo riguarda l’adattamento dei giocatori. Gli attaccanti, in teoria, potrebbero effettuare corse laterali in relazione al fuorigioco, rimettere in gioco la punta del piede e ricevere qualsiasi passaggio filtrante. Sarebbe una rivoluzione netta del gioco. L’effetto collaterale potrebbe essere che i difensori non si sentano più sicuri a mantenere una linea alta, e invece arretrino per difendere in profondità.

È triste parlare in questo modo di uno dei grandi “statisti” del calcio, ma c’è un reale rischio che il primo capo del mondo dello sviluppo del calcio della Fifa possa fare più danni che benefici.