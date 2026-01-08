Psg-Marsiglia si gioca a 4500 km dalla Francia, oggi il calcio viene prima della salvaguardia del pianeta

Questa sera alle 19 si disputerà la Supercoppa francese tra Psg e Marsiglia; il match si giocherà a Kuwait, a più di quattromila kilometri dalla Francia.

Psg-Marsiglia a Kuwait, il calcio sta diventando sempre più inquinante

Le Parisien scrive:

Prima il calcio, dopo il pianeta. Molto dopo. Questo potrebbe essere lo slogan dello sport universale. Una Coppa del Mondo 2022 in Qatar in stadi con aria condizionata, partite di Supercoppa spagnola e italiana trasferite in Arabia Saudita, il desiderio della Serie A di andare a giocare una partita italiana in Australia. E oggi, una Supercoppa francese Psg-Marsiglia, il più grande manifesto del Paese, in Kuwait, a 4.500 km dalla Francia.

La Champions League ha ampliato la sua formula con almeno altre due partite per tutti e altre due per i play-off prima degli ottavi. La Coppa del Mondo quest’estate sarà disputata da 48 nazioni, 16 in più rispetto alla scorsa edizione e su tre Paesi: Stati Uniti, Canada, Messico. Questo sarà anche il caso del 2030 con Spagna, Portogallo, Marocco. La Coppa d’Africa si è ampliata aumentando a 24 le partecipanti. Il calcio è sempre più partite, viaggi, aerei, qualunque sia il luogo, il continente o la competizione in questione. Un bilancio del carbonio che continua a peggiorare. Come se mentre il pianeta sta bruciando, guardasse altrove, per usare la famosa formula di un ex presidente della Repubblica francese. Lo sport più ricco, il calcio, è di fatto il più inquinante. Solo il business lo guida, alla ricerca di nuovi territori, diritti tv da valorizzare, partnership da firmare.