“Proteggete sempre Alcaraz e Sinner”: Zverev perde (per colpa sua) e accusa gli organizzatori dell’Aus Open / VIDEO

“È incredibile che venga curato per i crampi, li proteggete sempre quei due”. Alexander Zverev non aveva ancora perso al quinto set, dopo più di cinque ore di gioco, la semifinale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz, quando ha innescato la polemica. Era in pieno terzo set, con il numero uno del mondo afflitto dai crampi. La decisione di concedergli il medical time-out (che per i crampi non è previsto) non è andata proprio giù al tedesco.

Alcaraz aveva vinto i primi due set, ma nel terzo è rimasto vittima – come era già successo nel corso del torneo a Sinner, con polemiche accessorie – del caldo e della stanchezza. Sul 5-4 Alcaraz ha chiesto e ottenuto dal supervisor l’intervento del fisioterapista, e al suo staff il succo di cetriolini (che si usa in caso di crampi). E’ in quel momento che il tedesco ha protestato vistosamente, parlando con il suo box. “È una stronzata! Proteggete sempre quei due ragazzi”, ha urlato il tedesco al giudice di sedia.

Alexander Zverev was very frustrated about Carlos Alcaraz getting a medical timeout… Zverev: “Bullsh*t…” Patrick McEnroe: “Well, that we can understand in English…” Zverev: “This is f*cking bullsh*t.” McEnroe: “You hear what Zverev thinks about it pretty clearly.” pic.twitter.com/xmBODCKbOq — Awful Announcing (@awfulannouncing) January 30, 2026

Alcaraz poi ha comunque perso il set al tie-break, ma in quel frangente s’è vista tutta la debolezza mentale e tattica di Zverev, capace di tenere in gioco lo spagnolo praticamente fermo. Un dato su tutti: in quei momenti la velocità del dritto di Zverev è scesa del 15%. Tecnicamente la definizione di “braccino”.

Braccino che poi si è manifestato in tutta la sua gravità quando Zverev era avanti di un break al quinto set, ed è andato a servire per il match sul 5-4. Invece di chiudere una partita epica, s’è fatto controbreakkare e ha infine clamorosamente perso 7-5. Risultato finale: 6-4 7-6 6-7 6-7 7-5. Il manifesto dello sconfittismo agonistico di Zverev.

Ora Alcaraz in finale attende il vincente di Sinner-Djokovic.