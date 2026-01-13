Pogacar guadagna 8.2 milioni, 500mila euro in più di Lukaku

Lo sloveno ha vinto quattro Tour de France, un Giro d'Italia, due volte iridato, e sedici tra le grandi classiche del ciclismo mondiale, guadagna oltre 230 milioni in meno di Cristiano Ronaldo il più pagato nel calcio (Efe)

Lo sloveno Tadej Pogačar è il ciclista più pagato del circuito mondiale. Pogacar vincitore di quattro Tour de France, un Giro d’Italia, due volte iridato, e sedici tra le grandi classiche del ciclismo mondiale, guadagna con la sua UAE Team Emirates XRG, un ingaggio di 8,2 milioni l’anno. Il podio rivelato dalla pagina business dell’Efe vede alle sue spalle Remco Evenepoel e Mathieu Van der Poel con 5 milioni. Poi Jonas Vingegaard e Primoz Roglic con 4.5.

Il budget medio delle squadre del World Tour nel 2026 sarà di 33 milioni di euro. L’Uci indica una crescita di oltre il 26 per cento rispetto alle ultime due stagioni, attestandosi a 664 milioni. In questo modo il budget medio sarà di 33 euro per squadra e lo stipendio medio sarà di circa 349.000 euro a corridore . Tuttavia, l’Uae Team Emirates ha un budget di 60 milioni. Di questi 8,2 milioni sono lo stipendio del suo leader e miglior ciclista sulla scena internazionale oggi, lo sloveno Tadej Pogačar . Solo per fare un paragone il calciatore più pagato resta Cristiano Ronaldo con un ingaggio di 230 milioni, Lamine Yamal, decimo, ne guadagna 33. Nel Napoli Lukaku è il più pagato con 7.7 milioni

I bilanci sono aumentati del 4,5% e lo stipendio medio del 5,6% rispetto all’anno precedente, dati forniti dall’UCI in occasione di una conferenza sulle questioni ciclistiche. L’incremento passa da 31,2 milioni di euro nel 2025 a 33 milioni di euro nel 2026, ben lontano dai 26,2 milioni del 2022. Anche nella categoria femminile l’aumento è considerevole. Il budget totale per il Women’s World Tour era di 43 milioni nel 2023, mentre nel 2026 sarà di 80 milioni.

La squadra maschile mostra una notevole disparità. Mentre l’Uae Team Emirates di Pogacar ha un budget vicino ai 60 milioni di euro e l’Ineos di Carlos Rodríguez intorno ai 55 milioni, la Movistar ne ha circa 25 milioni, rispetto ai 18 milioni dell’Intermarché. Nella fascia dei 50 milioni si colloca anche il team Visma-Lease a Bike di Vingeggard, subito dietro il team Red Bull-Bora-Hansgrohe di Evenepoel e il team Lidl-Trek di Juan Ayuso con 35 milioni.