Anche l'Inter (campione d'inverno) soffre ma alla fine supera il Lecce e dà vita alla prima vera fuga del campionato. Il Napoli ha Juventus e Roma a un punto. Domani Como-Milan

Pio Esposito regala all’Inter vittoria e più sei sul Napoli che deve guardarsi da Juventus e Roma

L’Inter va in fuga. Batte il Lecce 1-0 (gol di Pio Esposito nella ripresa) e i nerazzurri si portano a più sei sul Napoli e sul Milan che domani sera giocherà a Como. la classifica si è accorciata perché Juventus e Roma sono a un punto dal Napoli. Anche la lotta Champions si è riaperta con cinque squadre per quattro posti. L’Inter è campione d’inverno.

Inter 46

Milan 40

Napoli 40

Juventus 39

Roma 39

Anche la squadra di Chivu ha sofferto, la fatica si fa sentire per tutti. Poi, però, nella ripresa sono stati decisivi gli ingressi di Pio Esposito prima e Lautaro Martinez poi. In precedenza, parata di Sommer che salva il risultato.

Il campionato non è finito ma ovviamente è meglio stare sei punti avanti che sei punti dietro. Alla Catalano.