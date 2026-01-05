Per Amorim i 290 milioni spesi sul mercato dallo United non erano abbastanza

Racconta il Daily Mail: il tecnico portoghese ha reagito male durante una riunione con il direttore sportivo Jason Wilcox. La dirigenza aveva consigliato di adottare un calcio più offensivo. E poi lo ha esonerato

Ruben Amorim ha ricevuto l’esonero dall’incarico di allenatore del Manchester United con effetto immediato, dopo un duro sfogo contro la dirigenza del club a seguito del pareggio di domenica contro il Leeds.

Secondo quanto riferisce Daily Mail Sport, la dirigenza dello United ha preso la decisione venerdì, due giorni prima della trasferta a Elland Road.

“La scelta è arrivata dopo un incontro tra Amorim e il direttore sportivo Jason Wilcox, tenutosi dopo il pareggio per 1-1 contro il fanalino di coda Wolves, match in cui Amorim aveva adottato il suo sistema preferito con tre difensori centrali.

Fonti interne riferiscono che a Amorim è stato detto che la rosa dello United, rinforzata con 290 milioni di euro di acquisti estivi, era abbastanza forte da meritare fiducia e in grado di giocare un calcio più offensivo. Tuttavia, il messaggio non è stato recepito come sperato e il tecnico portoghese ha risposto con veemenza”.

Amorim esonerato già prima del pareggio

Dopo lo sfogo post-Leeds, i dirigenti dello United si sono sentiti costretti a prendere la decisione senza alternative. Racconta il Daily Mail:

“Amorim aveva fatto capire di non aver ricevuto sufficiente supporto nel mercato attuale, in cui l’unico obiettivo realistico è stato Antoine Semenyo, ora destinato al City. Gli acquisti estivi di tre attaccanti per 290 milioni di euro erano stati approvati dal tecnico.

La dirigenza però ritiene che non ci sia stata sufficiente evoluzione o progresso con Amorim, nonostante gli investimenti.

Lunedì mattina la dirigenza ha convocato Amorim a Carrington e gli ha comunicato la decisione in un incontro con Wilcox e l’amministratore delegato Omar Berrada, con il pieno sostegno del consiglio e di Sir Jim Ratcliffe.

Darren Fletcher guiderà la squadra almeno per le prossime due partite, contro Burnley e in FA Cup contro Brighton. Al momento la società non prevede altre decisioni, mentre nomi importanti come Tuchel e Ancelotti saranno disponibili solo dopo il Mondiale.

La dirigenza non considera opportuno nominare un nuovo allenatore prima del derby di Manchester, in programma tra una settimana.

Nonostante le preoccupazioni per il fatto che la rosa sia stata costruita per il sistema 3-4-2-1 di Amorim, fonti interne assicurano che la squadra si adatterà a un nuovo tecnico. L’esonero serve a offrire alla squadra la migliore possibilità di qualificarsi per l’Europa”.

Comunicato ufficiale del club

L’ultima partita di Amorim sulla panchina dello United è stata il pareggio 1-1 contro il Leeds di domenica, che lascia la squadra al sesto posto in Premier League.

Il comunicato ufficiale del club recita:

“Ruben Amorim ha lasciato il ruolo di allenatore del Manchester United.

Ruben è stato nominato a novembre 2024 e ha condotto la squadra alla finale di UEFA Europa League a Bilbao a maggio.

Con lo United sesto in Premier League, la dirigenza ha deciso, con riluttanza, che è il momento di cambiare per dare alla squadra la migliore possibilità di raggiungere la posizione più alta possibile in campionato.

Il club ringrazia Ruben per il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro. Darren Fletcher guiderà la squadra contro il Burnley mercoledì”.