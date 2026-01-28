Pedullà attacca Conte: “Deve andare in conferenza e dire ‘questo è un mio fallimento'”

Alfredo Pedullà giornalista di Sportitalia duro contro l’allenatore del Napoli, Antonio Conte per l’eliminazione dalla Champions League e il 30esimo posto in classifica:

“Stasera c’è un fallimento europeo, non c’è nulla di orgoglioso come dice Conte per questa partita. È stato fatto un super mercato con nomi voluti da Antonio Conte e oggi è un fallimento se esci così dalla Champions. Non ti sei accorto di avere Vergara in casa e hai speso 20-30 milioni per tanti giocatori che non hanno reso come lui. Se il Pafos è 28esimo e il Napoli Campione d’Italia è 30esimo, Conte deve andare in conferenza e dire ‘questo è un mio fallimento'”.

