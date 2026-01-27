«Non leggo gli stupidi», Conte e Diego Costa non hanno mai smesso di litigare

Antonio Conte fa poco sesso e per questo ha sempre la faccia arrabbiata? E allora «Non perdo tempo a leggere quello che le persone dicono». Botta e risposta che finisce sul Times alla vigilia di Napoli-Chelsea quello tra Antonio Conte e Diego Costa. I due hanno vinto una Premier. Poi, a dire di Costa, è dovuto andar via perché Conte non lo voleva. A dire di Conte aveva chiesto per tre volte di andar via. Il Times costruisce la vicenda (ne scrive anche Athletic) a cominciare dalle parole di Diego Costa.

“Costa, che ha segnato 59 gol in 120 partite con il Chelsea, si era scontrato con Conte dopo il titolo, con il tecnico che, secondo quanto riferito, gli avrebbe mandato un messaggio per chiedergli di lasciare il club. L’attaccante era poi tornato in Brasile, accusando l’ex squadra di averlo trattato «come un criminale», prima di trasferirsi all’Atletico Madrid nel gennaio 2018. Costa ha riacceso la sua rivalità con Conte in un’intervista all’ex compagno John Obi Mikel sul The Obi One Podcast, criticando lo stile di gestione dell’allenatore italiano”.

“«È una persona che non si fida degli altri, pensa di sapere tutto», ha detto Costa, 37 anni. «Non ti diverti ad allenarti con lui. È sempre arrabbiato, sempre con la faccia lunga. Probabilmente non fa sesso a casa perché è un tipo molto amaro. È un peccato, perché ero molto felice al Chelsea, ma non volevo creare problemi al club. I compagni volevano che tornassi, ma a nessuno piaceva lui, per questo non è durato a lungo»”.

Continua il Times:

Conte ha risposto nella conferenza pre Chelsea: “«Onestamente, non sono una persona che spreca energia leggendo cosa dicono le persone sui giornali. So bene che nel calcio ci sono persone intelligenti, persone furbe e persone stupide, quindi non perdo tempo a leggere gli intelligenti o gli stupidi. Diego Costa ha giocato con me una sola stagione, quindi posso parlare di calcio. Abbiamo vinto insieme il campionato e lui voleva andarsene tre volte nella stessa stagione. Lo so. Dopo il Chelsea, non so cosa gli sia successo»”.