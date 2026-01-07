Neymar sempre più pazzo di Batman, ha speso quasi 13 milioni per farsi il Batcottero e la Batmobile

Che il rapporto tra Neymar e Batman fosse molto stretto non era un segreto per nessuno. Oggi, però, il brasiliano ha postato sui social un video ispirato alla collezione esclusiva di veicoli ispirati al famoso pipistrello, dalla Batmobile al Batcottero fino a un jet privato personalizzato. Lo rivela El Clarin

Nel video Neymar mostra i suoi impressionanti veicoli ispirati alla leggendaria saga, accompagnato dalla frase “I sogni possono avverarsi 🙏🏼🙌🏽🖤”. La star brasiliana ha rivoluzionato i social media e ha sorpreso tutti i fan di El Murciélago (Il Pipistrello). L’auto, nota come Tumbler, ha richiesto oltre tre anni di lavoro artigianale ed è costata circa 1,5 milioni di dollari. Vanta un potente motore V8 e dettagli fedeli al modello originale del film. Tuttavia, pur essendo perfettamente funzionante, non è omologata per la circolazione su strada. Può essere utilizzata solo su proprietà private o in occasione di mostre. Il veicolo, dalle linee futuristiche e dall’estetica ispirata alla Batmobile, è stato costruito su un telaio rinforzato.Vanta un motore in grado di sviluppare tra i 450 e i 500 cavalli.

Questo museo è solo uno dei tanti lussi della star brasiliana. Nel 2024, ha investito quasi 6 milioni di dollari in una villa che vanta un lago artificiale, una pista di go-kart, campi da tennis e un eliporto, dove atterra spesso con il famoso elicottero che fa parte della sua collezione. L’elicottero, ispirato al famoso Batcottero, ha rappresentato un investimento di quasi 10 milioni di dollari. Dalle eliche, simili a quelle del veicolo di Batman, agli interni personalizzati con sedili che proiettano l’iconico Bat-Segnale, ogni dettaglio è stato progettato su misura per riflettere l’universo del supereroe.