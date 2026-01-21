Osimhen è un divo assoluto al Galatasaray, il club gli garantisce 15 milioni netti più 10 da sponsor e diritti d’immagine (El Paìs)

Hanno fatto di tutto per averlo: aumenti di capitale, sponsor, 6 milioni raccolti solo vendendo le maschere ai tifosi: per avere Osimhen si sono svenati. Ma ne è valsa sportivamente la pena, finora

Da quando Victor Osimhen è andato via da Napoli e invece di finire in un top club di Premier o Liga è andato in Turchia la domanda è sempre la stessa: perché? Poteva avere di più, è il sottotesto. Ma El Paìs ricorda cosa invece il nigeriano ha trovato nel calcio turco, ora che deve affrontare l’Atletico Madrid in Champions e che tutti lo temono. Il succo è che nessuno mai in Turchia aveva fatto quel che ha fatto il Galatasaray per prendere Osimhen.

“Il fanatismo appassionato dei tifosi del Galatasaray ha trovato la sua ultima icona nell’attaccante Victor Osimhen – scrive il giornale spagnolo – La scorsa estate, quando il presidente del club annunciò che l’attaccante africano era ora un membro permanente della squadra dopo il suo primo anno in prestito, l’aeroporto di Istanbul fu invaso da migliaia di tifosi del Galatasaray. I 75 milioni di euro che il club sulla sponda europea del Bosforo ha pagato al Napoli sono diventati la cifra più alta mai pagata in Turchia per un calciatore. Il pagamento, reso possibile da sponsor e investitori privati, ha sorpreso l’industria e il mercato calcistico europeo”.

“Osimhen ha firmato un contratto del valore di 15 milioni di euro netti, più altri 10 milioni di euro da sponsor e diritti d’immagine. Il prezzo di trasferimento complessivo era impensabile per qualsiasi club della Super League turca, ma anche i tifosi hanno contribuito a rendere fattibile la complessa operazione di finanziamento. Il club ha messo in vendita una scatola contenente una maglia dell’idolo nigeriano, una sciarpa e una replica della maschera che indossava dopo uno scontro del 2021 con il difensore dell’Inter Skrinniar, che gli ha causato la fuoriuscita dell’occhio dall’orbita, rendendo necessaria la ricostruzione del viso con sei placche in titanio e 18 viti. Con la vendita di questo pacchetto fan, il Galatasaray aveva già raccolto poco più di 6 milioni di euro a settembre e sperava di triplicare tale cifra. Le maschere possono essere acquistate anche singolarmente per circa 10 euro”.

“In attesa della vendita del terreno su cui sorge il complesso di allenamento, per un valore di circa 500 milioni di euro, il Galatasaray ha effettuato un aumento di capitale di 170 milioni di euro quest’estate. Ciò ha contribuito all’ingaggio di Osimhen e ha contribuito a stabilizzare le finanze del club”.