Nessuno in estate avrebbe creduto che l’attacco del Napoli contro la Juventus fosse Elmas-Hojlund-Vergara

Il Napoli ha perso 3-0 in trasferta contro la Juventus, scivolando al quarto posto in classifica, a pari punti con la Roma.

Napoli sconfitto dalla Juventus

Athletic scrive:

Ogni volta che un giocatore della Juventus ha perso la palla contro il Benfica, il tifoso dietro Luciano Spalletti all’Allianz Stadium ha gridato la stessa cosa più e più volte. Dopo averlo sentito, Spalletti si è voltato e ironicamente gli ha detto: «Guarda, ho cinque sostituzioni. Non 11». Ha capito quanto possa essere esigente la tifoseria juventina, criticata anche se avevano vinto. Contro il Napoli, il calcio bianconero ha calmato anche la folla più scettica. Il primo tempo è stato uno dei migliori da quando Spalletti ha sostituito Igor Tudor a ottobre. Il ritorno dall’infortunio del loro miglior difensore, Gleison Bremer, ha portato una sicurezza che mancava. Khephren Thuram, probabilmente l’Mvp contro il Napoli, sta mostrando di stare maggiormente dentro le istruzioni di Spalletti. Weston McKennie, che era fuori dai piani in estate, sta giocando il miglior calcio della sua carriera. Fabio Miretti, cresciuto nella Juve, offre un’alternativa tra le linee. Pochi secondi dopo essere entrato contro il Napoli, ha fatto un assist a Kenan Yildiz. La Juventus ha iniziato a premere, sta prendendo forma un’identità.

Il Napoli, va detto, è arrivato a Torino decimato, con una lunga lista di infortunati. Se qualcuno avesse detto in estate che Conte avrebbe giocato con Eljif Elmas e Antonio Vergara a sostegno di Rasmus Hojlund, non con McTominay e Kevin de Bruyne, né con David Neres e Noa Lang, nessuno gli avrebbe creduto. Conte ha pochissime risorse a disposizione. Giovane ha fatto il suo debutto come subentrato; i primi minuti di Romelu Lukaku sono stati i suoi primi della stagione. Non sono stati in grado di portare un cambiamento nel corso della partita.