Nel nuovo Napoli non sarà facile per De Bruyne e Lukaku andare oltre il turnover, altro che posto fisso (Gazzetta)
Conte ha riorganizzato i suoi con scelte anche coraggiose: aspettando l’insostituibile Anguissa, gli undici titolari non sono più in discussione.
Gennaio sarà il mese chiave di questo campionato in chiave vetta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sulle tre squadre al vertice: Napoli, Inter e Milan.
“Non sono frasi fatte: gennaio è un mese chiave. Tra scontri diretti (Inter-Napoli domenica), quantità di impegni (otto partite per Conte e Chivu, sei per Allegri) e calendario squilibrato (il Milan è messo peggio), è probabile che alla fine della giostra la classifica sarà diversa. Se il Milan ne esce bene, il discorso potrebbe farsi interessante. Altrimenti si tornerà al dualismo Napoli-Inter che era poi quello atteso a inizio stagione, dopo il testa a testa in volata dell’ultimo campionato”.
Nel nuovo Napoli non ci sono posti fissi
A questo punto, azzarda la Gazzetta, anche per De Bruyne e Lukaku sarà difficile pensare di avere assicurato il posto da titolare
“Conte ha riorganizzato i suoi con scelte anche coraggiose: aspettando l’insostituibile Anguissa, gli undici titolari non sono più in discussione. Continuando così non sarà facile per De Bruyne e Lukaku andare oltre il turnover, altro che posto fisso. Non solo. Conte sta lavorando su un sistema molto più fluido di quanto sembri: la Lazio è stata schiantata da un 3-2-4-1molto offensivo, nelle tre sfide precedenti, vinte anche queste tutte per 2-0, la fotografia tattica è quella di una linea a quattro mascherata, con Spinazzola terzino e Politano ala, il risultato è che gli avversari non ci capiscono niente”.