Gennaio sarà il mese chiave di questo campionato in chiave vetta. Lo scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sulle tre squadre al vertice: Napoli, Inter e Milan.

“Non sono frasi fatte: gennaio è un mese chiave. Tra scontri diretti (Inter-Napoli domenica), quantità di impegni (otto partite per Conte e Chivu, sei per Allegri) e calendario squilibrato (il Milan è messo peggio), è probabile che alla fine della giostra la classifica sarà diversa. Se il Milan ne esce bene, il discorso potrebbe farsi interessante. Altrimenti si tornerà al dualismo Napoli-Inter che era poi quello atteso a inizio stagione, dopo il testa a testa in volata dell’ultimo campionato”.

Nel nuovo Napoli non ci sono posti fissi

A questo punto, azzarda la Gazzetta, anche per De Bruyne e Lukaku sarà difficile pensare di avere assicurato il posto da titolare

“Conte ha riorganizzato i suoi con scelte anche coraggiose: aspettando l’insostituibile Anguissa, gli undici titolari non sono più in discussione. Continuando così non sarà facile per De Bruyne e Lukaku andare oltre il turnover, altro che posto fisso. Non solo. Conte sta lavorando su un sistema molto più fluido di quanto sembri: la Lazio è stata schiantata da un 3-2-4-1molto offensivo, nelle tre sfide precedenti, vinte anche queste tutte per 2-0, la fotografia tattica è quella di una linea a quattro mascherata, con Spinazzola terzino e Politano ala, il risultato è che gli avversari non ci capiscono niente”.