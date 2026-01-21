Neestrup nell’intervallo col Napoli ha mostrato ai calciatori le foto delle grandi rimonte del Copenhagen

L'allenatore è riuscito a svoltare la partita dando fiducia ai suoi calciatori. I danesi in passato avevano battuto il City sotto 2-0 e vinto un Derby con il Broendby in inferiorità numerica.

SI è assistiti increduli ieri al pareggio del Napoli contro il Copenaghen. Sotto 1-0 e con un uomo in meno, l’allenatore del FC Copenhagen, Jacob Neestrup, ha tirato fuori il classico coniglio dal cilindro e la prestazione della sua squadra è letteralmente cambiata. A raccontarlo dopo la partita lo stesso Neestrup a Berlingske.

“Durante l’intervallo ha mostrato ai suoi giocatori le immagini di precedenti partite contro il Manchester United e il Brøndby per infondere fiducia. La gara contro lo United risaliva al 2023: allora l’Fck era sotto 0-2, ma riuscì comunque a vincere 4-3. «Come si vive una situazione del genere per chi è coinvolto? Non è certo una bella esperienza, ma il calcio può cambiare molto rapidamente. Quella partita ne è stata la dimostrazione», ha spiegato Neestrup. «Poi c’è stato anche un derby giocato in dieci contro undici. Abbiamo vinto alcuni contrasti a centrocampo e Mohamed Elyounoussi si è inserito segnando uno dei gol più belli che abbia mai visto da quando alleno al Parken». «Una cosa era l’aspetto mentale, un’altra era parlare del primo quarto d’ora del secondo tempo. Dovevamo attenerci al piano, restare in partita e, a un certo punto, inserire giocatori con caratteristiche diverse», ha aggiunto l’allenatore nel post-partita”.

L’iniziativa, a quanto pare, ha funzionato. Il Copenhagen è riuscito almeno a impedire al Napoli di creare grandi occasioni e, dall’altra parte, Elyounoussi ha conquistato il rigore che Jordan Larsson ha trasformato per il gol dell’1-1.

“Andreas Cornelius ha elogiato il suo allenatore per l’approccio alternativo adottato durante l’intervallo. «È bastato per darci un po’ di fiducia, per dimostrare che ci siamo già trovati in situazioni difficili. Finché resti disciplinato e continui a lottare, le cose possono accadere». «È stata una scelta sensata, perché è questo che conta. Se scendi in campo con la mentalità giusta e credi in ciò che fai, puoi arrivare lontano», ha detto l’attaccante”.