Napoli-Verona, dove vederla in tv e in streaming
Conte cerca di chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi, il Verona vorrà riprendersi dal violento 0-3 subìto in casa dal Torino neanche due giorni fa
Il Napoli si appresta ad affrontare il Verona ultimo in classifica, appena reduce da una sconfitta pesante per 0-3 in casa contro il Torino di Baroni neanche due giorni fa. Conte vuole chiudere “a punteggio pieno” il girone di andata arrivando al massimo possibile, ovvero 43 punti. Nel girone di ritorno dell’anno scorso vinse lo scudetto facendone 38, mentre in quello d’andata 44. La gara sarà disponibile esclusivamente in streaming.
Napoli-Verona si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona domani, mercoledì 7 gennaio alle ore 18:30. Sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn con collegamento a partire dalle ore 18:00. La gara sarà dunque visibile in streaming, attraverso il download dell’app ufficiale dell’emittente – con relativa iscrizione e abbonamento – o attraverso una qualsiasi Smart tv. Da qualche anno, con l’acquisto con sovrapprezzo (10 euro mensili) del canale Zona Dazn, ogni gara sarà presente anche sul satellitare di Sky Sport (canale 214) per chi avesse anche l’abbonamento a Sky oltre a quello di Dazn. Sulle pagine del Napolista sarà disponibile la solita diretta testuale.