Napoli, ufficiali date e orari della 23esima e 24esima giornata e dei quarti di Coppa Italia

Sono stati resi noti i prossimi impegni del Napoli con date e orari ufficiali, sia in campionato che in Coppa Italia.

I prossimi impegni del Napoli

Alla 23esima giornata Napoli-Fiorentina: sabato 31 gennaio, ore 18:00

Alla 24esima giornata Genoa-Napoli: sabato 7 febbraio, ore 18:00

Quarti di finale Coppa Italia Napoli-Fiorentina/Como: martedì 10 febbraio, ore 21:00

Ricordiamo i prossimi impegni imminenti degli azzurri: oggi (14 gennaio) contro il Parma; sabato 17 gennaio contro il Sassuolo; martedì 20 gennaio contro il Copenhagen; domenica 25 gennaio contro la Juventus; mercoledì 28 gennaio contro il Chelsea.

Antonio Conte oggi contro il Parma, alle 18:30 dovrebbe adoperare diversi cambi nella formazione titolare per far rifiatare alcuni giocatori. In particolare, dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Buongiorno, Mazzocchi, Olivera e Lang, al posto di Juan Jesus, Beukema, Spinazzola ed Elmas. Gli impegni sono riavvicinati e bisogna considerare anche gli infortunati; proprio su quest’ultimo punto, David Neres dovrebbe sedere in panchina oggi, recuperato dall’infortunio alla caviglia subito nel match contro la Lazio dello scorso 4 gennaio. Il brasiliano aveva saltato le gare contro Verona e Inter.