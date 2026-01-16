Napoli, spunta il nome di Tzolis del Bruges in caso di partenza di Lang

Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Classe 2002, è dotato di ottima tecnica, capacità di dribbling e buona visione di gioco. Il 30 settembre 2025, nel match di Champions contro l'Atalanta, aprì le marcature con un destro a giro molto potente e preciso

Il Napoli studia il mercato per rinforzare l’attacco: tra le possibili mosse c’è Tzolis del Bruges. Molto dipenderà dall’eventuale partenza di Lang.

Napoli, spunta l’idea Tzolis dal Bruges: i dettagli

Riporta la Gazzetta dello Sport:

I campioni d’Italia in carica si guardano intorno per l’attacco, sapendo che possono fare mercato a costo zero. Se dovesse partire Lang, l’obiettivo è Tzolis del Bruges.

Alla scoperta di Tzolis

Classe 2002, il greco è attualmente in forza al Club Brugge in Belgio, dove gioca principalmente come ala sinistra.

Cresciuto nelle giovanili del Paok in Grecia, ha esordito in prima squadra nel 2020, prima di trasferirsi nel 2021 al Norwich City in Inghilterra. Dopo esperienze in prestito con il Twente nei Paesi Bassi e una stagione di grande rendimento con il Fortuna Dusseldorf in Germania – dove ha messo a segno 22 gol in 30 partite – Tzolis è arrivato al Brugge nell’estate del 2024 firmando un contratto fino al 2028.

In Belgio si è subito distinto come uno dei giocatori più importanti del club: nella stagione 2024-25 è stato il capocannoniere del Brugge con 16 reti in campionato e 21 complessive, contribuendo alla vittoria della Coppa del Belgio e della Supercoppa nazionale.

È dotato di ottima tecnica, capacità di dribbling e buona visione di gioco, caratteristiche che gli permettono di incidere sia come finalizzatore che come assist-man.

Insomma, un profilo piuttosto in controtendenza rispetto agli uomini richiesti da Antonio Conte, spesso caratterizzati da fisicità prorompente. A Bergamo lo ricordano sicuramente: il 30 settembre 2025, nel match di Champions contro il Bruges, aprì le marcature con un destro a giro molto potente e preciso Il match, comunque, terminò 2‑1 per la Dea grazie ai gol di Samardzic e Pasalic.