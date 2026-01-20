Napoli, per l’attacco resiste il nome di Marcos Leonardo: potrebbe arrivare anche senza scambio con Lucca (Di Marzio)

Romano e Moretto su YouTube: «Ci sono stati contatti tra Napoli e Atalanta per Maldini, mentre Sterling è un'opportunità da ultimi giorni. Agli azzurri è stato anche offerto Zeballos, esterno del Boca Juniors: il nodo resta la formula»

Arrivano aggiornamenti sul calciomercato del Napoli e questa volta su quello in entrata. Il punto di Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Napoli, resiste la pista Marcos Leonardo

Riporta Di Marzio:

“Il Napoli è alla ricerca di nuovi giocatori da affidare ad Antonio Conte. Si continua a lavorare soprattutto per l’attacco viste le future uscite di Lorenzo Lucca e Noa Lang. Sulla lista di nomi per il nuovo attaccante resiste quello di Marcos Leonardo, attaccante brasiliano dell’Al-Hilal. La novità di oggi è che il Napoli lo prenderebbe anche senza Lucca come contropartita. Sull’ex attaccante dell’Udinese è forte il Nottingham Forest ma anche il Pisa non molla il giocatore e ha uno spiraglio per poterlo riportare in Toscana.”

Su Maldini, Sterling e Zeballos

Riportano Romano e Moretto su YouTube:

“Ci sono già stati contatti tra Napoli e Atalanta, contatti diretti tra club per Maldini. Il Napoli, come fa di solito, cerca di toccare più porte per controllare il mercato e poi andare sull’opzione migliore, che può essere migliore a livello tecnico o economico. Maldini è un’opzione, è una situazione che il Napoli sta seguendo e potrebbe essere una delle più facili anche a livello di formula (prestito con diritto).

Romano:

“Il discorso che ci avete chiesto in tanti su Raheem Sterling è differente, perché Sterling ha un ingaggio molto importante. Posso dirvi che Sterling dà disponibilità totale a un trasferimento in Italia. Nonostante ci siano offerte anche dall’Inghilterra – possibilità di restare a Londra, magari Fulham o West Ham – la priorità di Sterling è provare qualcosa all’estero. Per quanto riguarda Sterling, è un discorso legato soprattutto ai costi, più che al cartellino. Il giocatore è completamente fuori dal progetto Chelsea da tempo; il nodo è l’ingaggio. In quel caso dovrebbe essere Sterling a fare un sacrificio dal punto di vista dello stipendio se vorrà vestire la maglia del Napoli.”

“È un’opzione che vi dicevo nelle settimane scorse: va tenuta come il nome “alla Okafor” del mercato invernale di un anno fa, quindi un’opportunità per gli ultimi giorni eventualmente.”

Infine, su Zeballos:

Per esempio, è stato offerto al Napoli Zeballos, esterno del Boca Juniors di 23 anni, uno dei ragazzi proposti in queste ore. C’è sempre il discorso della formula: ricordiamoci il mercato in equilibrio del Napoli, questa è la necessità.

Il Boca oggi prestiti con opzione non ne accetta: il discorso dell’obbligo è quello che può bloccare tutto. Zeballos è stato offerto al Napoli, ma vedremo se, oltre a Sterling e Daniel Maldini, emergeranno altre opzioni.