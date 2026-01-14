Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: giocano Lang e Mazzocchi. Il Parma schiera la squadra B
Napoli col tridente Politano-Hojlund-Lang e panchina per Neres. Il Parma mette in panchina Pellegrino e ne cambia sei rispetto a Lecce (cambia anche il portiere)
Si gioca alle 18.30. Ecco le formazioni ufficiali. Gioca Mazzocchi. Juan Jesus squalificato. Il Parma ne cambia sei rispetto a Lecce, cambia anche difesa (schierata a tre). Pellegrino resta in panchina, di fatto schiera la squadra B. Cambia persino il portiere. In panchina anche Bernabé, Valeri, Delprato.
Ecco le scelte di Conte:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Hojlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte
Qui la formazione del Parma:
Parma (4-3-3):Rinaldi; Britschgi, Ordonez, Circati, Troilo; Keita, Estevez, Sorensen; Cutrone, Ondrejka . Allenatore: Carlos Cuesta
Il Napoli ha in panchina: ci sono Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.