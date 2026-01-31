Napoli-Fiorentina, Conte dà fiducia a Gutierrez sulla destra e sposta Spinazzola a sinistra
Pochissime modifiche per Antonio Conte secondo le probabili formazioni di Sky Sport
Il Napoli deve affrontare la Fiorentina dopo appena due giorni dalla sfida di Champions contro il Chelsea e Conte deve far fronte ancora all’emergenza infortuni. Nessuno degli infortunati è stato recuperato, anche se l’allenatore sperava di ritrovare Rrahmani. Rispetto alla gara persa con il Chelsea, secondo quanto riferito da Sky, l’unica novità riguarda le corsie laterali: fuori Olivera, con Spinazzola spostato a sinistra e Gutierrez schierato sulla fascia destra.
In attacco, Vergara ed Elmas dietro Hojlund. Con Giovane che ritorna e Lukaku pronto a entrare nella ripresa per mettere nuovi minuti nelle gambe. A centrocampo restano certezze Lobotka e McTominay, mentre la difesa a tre sarà guidata da Buongiorno.
A centrocampo, il tecnico viola sembra intenzionato a puntare su Parisi dall’inizio, preferendolo a Solomon, per dare maggiore equilibrio alla linea mediana.
Probabili formazioni Napoli-Fiorentina
- NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.
- FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli, Parisi, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli.