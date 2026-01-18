Napoli, è cominciata la caccia al colpevole di un mercato infruttuoso. Voci su De Laurentiis furioso (Corbo)

Il mercato del Napoli oggi è sotto accusa, dopo che in estate era stato un coro di elogi. Parla sempre il campo e il campo sta dicendo che quel mercato è stato un flop. E ora bisogna cercare i responsabili.

Scrive Antonio Corbo su Repubblica Napoli:

Era già cominciata la grande fuga dalla realtà, con le voci che si rincorrevano a futura memoria. La più diffusa, presidente furibondo per gli acquisti che davvero non hanno migliorato il Napoli. Tredici l’anno scorso, 9 in estate, circa 300 milioni in uscita, per metà compensati dagli addii al fragoroso bomber Osimhen e al raffinato Kvara. Se il mercato si rivela a metà stagione infruttuoso è cominciata la caccia al colpevole. Si è cercato l’anello debole di una catena d’acciaio. Pur sapendo tutti che è stato Conte il suggeritore con una lista di gradimento di tre o quattro nomi per ruolo, Manna l’acquirente con i minuti, le ore, i giorni contati, con un presidente che aveva giurato eterno sì all’allenatore per riportarlo in panchina ed evitare il secondo distacco dopo Spalletti. Il calcio metafora della vita non perdona i deboli, Manna avrà modo di difendersi, intanto i punti di recente persi e la vittoria più amara e bugiarda di ieri complicano l’immediato futuro del Napoli, martedì la Champion a Copenhagen, domenica la Juve a Torino.

