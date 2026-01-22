Napoli-Chelsea sarà trasmessa anche su Amazon Prime Video
Le 18 partite di Champions saranno tutte in contemporanea su Sky alle 21 mercoledì 28 gennaio. Pare sia stato scelto il Napoli poiché è l'unica squadra, tra le italiane, a giocarsi la permanenza.
Per l’ultima giornata della fase a girone unico di Champions League, tutte e 18 le partite verranno giocate in contemporanea, alle 21 di mercoledì 28 gennaio. Di queste sfide, 17 saranno trasmesse in diretta da Sky, e una mandata in onda in esclusiva da Amazon su Prime Video. Si tratta di Napoli-Chelsea.
La scelta pare essere ricaduta sugli azzurri perché, tra le squadre italiane, il Napoli è l’unica che si sta ancora giocando la permanenza nella competizione.
Come avere Amazon Prime Video per guardare il match?
Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito. Per usufruire dei servizi è sufficiente andare sulla piattaforma, avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni. Al termine del periodo di prova, se si intende continuare con l’iscrizione, si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui).