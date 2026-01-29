Napoli-Chelsea è stata la celebrazione di Rosenior che ha già fatto dimenticare Maresca

Il modo migliore per zittire i dubbiosi è semplicemente vincere le partite. Parola di Liam Rosenior, il tecnico del Chelsea che da quando ha sostituito Maresca ha dato un cambio di rotta deciso alla stagione dei Blues. Corsi e ricorsi il Napoli si è trovato ad affrontare una squadra, il Chelsea, che gli precluse l’acceso al turno successivo di Champions anche con Walter Mazzarri. Il tecnico fresco di nomina allora era Roberto Di Matteo la cui ultima panchina segnalata è in Corea de sud. La rivoluzione gentile di Rosenior è analizzata da The Athletic

“Liam Rosenior comincia a trasformare i dubbi in segnali concreti. Non è stata una partita perfetta, ma è stata quella giusta: una vittoria che pesa, racconta un cambio di rotta e riaccende l’ottimismo blues nel momento più delicato della stagione. Liam Rosenior ha detto molte cose sul perché sia l’uomo giusto per il lavoro da quando è stato nominato dal Chelsea tre settimane fa. Una vittoria per 3-2 a Napoli parlerà molto per lui”.

“È stata una prestazione da 90 minuti? No. È arrivata contro un Napoli al completo? No. È comunque significativo che il Chelsea sia diventato solo la seconda squadra a battere il Napoli sul proprio campo nelle ultime 21 partite casalinghe di Champions League? Sì. E, cosa più importante, il Chelsea è agli ottavi di finale di Champions League? Sì”.

“Rosenior ha zittito i dubbiosi fin dal primo giorno. Non si farà prendere dall’entusiasmo, ma non avrebbe potuto fare molto di più che ottenere cinque vittorie nelle sue prime sei gare. L’unica macchia per il 41enne è stata la sconfitta per 3-2 contro l’Arsenal nella gara d’andata della semifinale di Carabao Cup. Quella sera, però, mancavano diversi giocatori chiave e il portiere Robert Sanchez regalò due gol agli avversari”.

A differenza di Maresca, le partite vinte fuori casa da Rosenior erano tutte di una difficoltà superiore

“Enzo Maresca aveva vinto sette delle 15 partite disputate lontano da Stamford Bridge in questa stagione prima dell’addio del 1° gennaio. Ma nessuno direbbe che le squadre affrontate costituissero un “magnifico sette”. Quattro successi sono arrivati in Premier League contro squadre in difficoltà: West Ham (18°), Nottingham Forest (17°), Tottenham (14°) e Burnley (19°). Gli altri sono arrivati in Carabao Cup contro il Lincoln City di League One, contro il Wolverhampton Wanderers ultimo in Premier League e contro il Cardiff City di Championship. Rosenior ha già ottenuto tre vittorie esterne cruciali in altrettante competizioni (Charlton Athletic in Fa Cup, Crystal Palace in Premier League e Napoli in Champions League. È esattamente ciò di cui hai bisogno quando cerchi di fare una buona prima impressione”.

Conclude The Athletic:

“Ma non è oro tutto quello che luccica. La scelta di iniziare con un solo difensore centrale di ruolo, Wesley Fofana, si è rivelata controproducente, con tre terzini naturali — Reece James, Malo Gusto e Marc Cucurella — a completare la linea difensiva a quattro. Tuttavia, gli ingressi di Cole Palmer e Trevoh Chalobah (due dei cinque cambi effettuati dal Chelsea) nella ripresa hanno contribuito a cambiare la partita, anche se Joao Pedro merita gran parte del merito per due finalizzazioni splendide.«Sono qui per vincere. Questo è il mio lavoro. Non conta dove si collochi (la vittoria di Napoli) nella mia carriera. Non mi interessa particolarmente. Sono già concentrato sul West Ham di sabato»”.