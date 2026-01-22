Napoli Basketball, ne scrivono negli States: da squadra sottovalutata a progetto globale tra Eurolega e Nba

Front Office Sports: Matt Rizzetta è il proprietario, ha incontrato all'inizio di questa settimana il Ceo di Eurolega. Dice che Napoli è sottovalutata dal punto di vista del basket

Il Napoli Basketball sbarca in America. E non solo perché il suo proprietario, Matt Rizzetta, è italo americano. Anche perché le vicende della formazione di pallacanestro partenopea sono state analizzate da Front Office Sports, uno tra i portali a stelle e strisce più influenti. E così si parla di Napoli in Eurolega, di Nba Europe e di Palazzetto dello sport.

Rizzetta, 43 anni, ha incontrato all’inizio di questa settimana il Ceo di Eurolega. All’incontro erano presenti anche due membri della sua azienda. E’ la Underdog Global Partners: il socio accomandatario e consulente Daniel Doyle, e Rosario Procino, amministratore delegato del portafoglio europeo dell’azienda. Underdog Global Partners si occupa di investimenti strategici multi-settore. Si focalizza su asset sportivi (squadre), immobiliari (stadi) e media/IP, con l’obiettivo di sbloccare il loro potenziale di crescita attraverso la gestione, lo storytelling e l’accesso a reti esclusive, trasformando squadre “sottovalutate” in imprese di valore.

“EuroLeague sta valutando una potenziale espansione. Attualmente, ci sono 20 squadre in totale (13 permanenti e altre 7 che entrano nel campionato attraverso altri canali, come la vittoria dell’EuroCup o l’ottenimento di licenze a breve termine). EuroLeague potrebbe espandersi fino a 24 squadre entro la stagione successiva alla prossima”. Real Madrid, Asvel Basket e Fenerbahçe Istanbul non hanno accettato l’estensione del contratto mirando l’Nba. Ma l’Eurolega non è l’unico obiettivo di Rizzetta. “«Il prossimo passo, spero, è arrivare in prima linea nella Nba entro il prossimo mese”. “Credo che il nostro gruppo possa vendere Napoli in un modo che poche città possono offrire»”.

“Per Rizzetta, il progetto inizia dalle infrastrutture. Racconta di aver trascorso gli ultimi cinque mesi a lavorare con il sindaco, Gaetano Manfredi, per la costruzione di un nuovo palazzo da 12.000 posti. Prevede che la nuova arena sarà completata in tre o quattro anni e che costerà fino a 234 milioni di dollari (200 milioni di euro). Il progetto è stato concepito per soddisfare gli standard di entrambe le leghe. L’Eurolega stabilisce che i palazzetti debbano avere una capienza di almeno 10.000 spettatori. Napoli usufruirebbe inizialmente di una deroga”.

Prosegue Front Office Sports

“Da quando ha acquistato il Napoli lo scorso anno, Rizzetta ha intrapreso iniziative volte a trasformare il Napoli in un marchio di basket globale e ad ampliare il suo portafoglio di asset sportivi. A maggio, Napoli ha ingaggiato James Laughlin , ex dirigente dei Pelicans e dei Warriors, come direttore generale. A settembre, Rizzetta ha lanciato Underdog Global Partners per ospitare i suoi asset sportivi, che includono anche il Campobasso , che milita nella terza divisione calcistica italiana; il Donna Roma , una squadra di calcio femminile italiana che milita nella seconda divisione del paese; e la CPL Quebec, una squadra di calcio maschile in espansione che milita nella Canadian Premier League”.

“Rizzetta ritiene che Napoli sia stata trascurata come mercato del basket, sottolineando gli aeroporti internazionali della città e il suo fascino turistico, oltre al fatto che è stata nominata Capitale europea dello sport per il 2026 e che ospiterà l’America’s Cup, una competizione velica, nel 2027. «Napoli si vende da sola», racconta a FOS” .