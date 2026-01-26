Mertens si gode il ritiro dal calcio giocato: vacanze e tornei di padel a Bali

La nuova vita dell'ex Napoli e Galatasaray, in giro per il mondo con moglie e figli. Odoi, suo ex compagno in Nazionale, ha dichiarato: «Per Dries, era giunto il momento di fare qualcosa di diverso. Senza il calcio è felice».

Dries Mertens non smette di stupire, ma questa volta lontano dal calcio. L’ex attaccante del Napoli e del Galatasaray, che compirà 39 anni il prossimo 6 maggio, sta vivendo un lungo viaggio intorno al mondo con la moglie Kat Kerkhofs e i figli Ciro (3 anni) e Lulu. Le Dernier Heure ed altre testate belghe stanno raccontando questo viaggio della famiglia.

Mertens campione di padel

A Bali, Mertens ha deciso di mettersi alla prova sul campo da padel: ha vinto. A torso nudo e con grande entusiasmo, l’ex numero 14 del Belgio ha trionfato in un torneo locale, festeggiando il successo tra le braccia del compagno di doppio. La gioia della famiglia è stata condivisa sui social dalla moglie, che ha immortalato il momento.

Qualche giorno prima Mertens ha salutato i fan sui social: “Quando ti chiedono se ti manca il calcio…”, ha scritto accanto a foto con piscina e vista sull’Oceano Indiano. Il messaggio è chiaro: libertà, famiglia e divertimento al primo posto, tra partite di padel e panorami da sogno.

Denis Odoi, suo ex compagno di squadra in Nazionale, racconta: «Ne abbiamo parlato al Marktrock», il Festival musicale che si tiene ogni anno intorno al 15 agosto, nel cuore della città universitaria di Leuven, in Belgio, rivela a Het Nieuwsblad . «Ha detto che sarebbe andato a Bali e che qualcuno ci aveva chiesto se ci piacerebbe giocare lì, in Indonesia. Per Dries, era giunto il momento di fare qualcosa di diverso. Ora si sta semplicemente rilassando. Ha assaporato la vita senza il calcio e ne è felice».