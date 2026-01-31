Meret: “Di Lorenzo era triste. Vergara è di Napoli, come Insigne, si toglierà belle soddisfazioni”

A Dazn: "Io sto bene, ho preso un colpo alla testa dopo la seconda parata sul colpo di testa. Ho avuto dei giramenti di testa, ma tutto a posto".

Il portiere del Napoli, Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sfida contro la Fiorentina

Napoli-Fiorentina 2-1, Meret a Dazn

Vergara come Insigne?

“È un giocatore di grandissima qualità, il ruolo è più o meno lo stesso, forse dal lato opposto. È di Napoli, si sa quanto ci tiene alla maglia e a fare bene. Siamo tutti contentissimi per lui, per quello che sta facendo. Ci sta dando una grande mano, Deve continuare così, come sta facendo, con umiltà. Si toglierà belle soddisfazioni”.

Come stai?

“Io sto bene, ho preso un colpo alla testa dopo la seconda parata sul colpo di testa. Ho avuto dei giramenti di testa, ma tutto a posto”.

Come state?

“Siamo sicuramente dispiaciuti per l’infortunio di Di Lorenzo, speriamo non sia troppo grave. Gli facciamo un grande in bocca al lupo. Lo aspettiamo, è troppo importante per noi. È un momento un po’ difficile, siamo pochi con poche sostituzioni. Chi gioca dà tutto. Adesso abbiamo una settimana per recuperare un po’ visto che non si gioca tra tre giorni come nell’ultimo mese. Proveremo a recuperare qualcuno, ne abbiamo bisogno. Siamo un po’ stanchi, stiamo dando tutto. Contenti per la vittoria”.

Su Di Lorenzo?

“Di Lorenzo l’abbiamo visto triste ed amareggiato, speriamo che non sia troppo grave. Farà gli esami nei prossimi giorni, le sensazioni non sono positive, ma c’è speranza che non sia troppo grave. Lo aspettiamo perché è fondamentale per noi”.

Sulla sua prestazione

“Sono contento della mia prestazione e per la vittoria, è quello che conta alla fine. Sono stato fermo per parecchio tempo, sono dovuto rientrare e ho dovuto giocare subito. Ci dobbiamo fa trovare pronti, sono contento di come ho iniziato queste gare. L’obiettivo è continuare a dare una mano alla squadra per continuare a vincere partite”.