McTominay ha un patrimonio netto di oltre 6 milioni grazie alle sue due società registrate nel Regno Unito
Calcio&Finanza: sono la Scott McTominay Limited e la Sm Fortress Ltd. La prima presenta immobilizzazioni materiali per circa 1,1 milioni, affiancando investimenti finanziari per circa 1,3 milioni di euro.
Scott McTominay ha due società registrate a suo nome nel Regno Unito, dove gestisce i propri affari: la Scott McTominay Limited e la Sm Fortress Ltd.
Le società di McTominay
Come riportato da Calcio e Finanza:
La seconda è stata creata nel 2023 ed era sostanzialmente inattiva al momento del deposito del bilancio 2024. La prima, invece, ha depositato nei giorni scorsi il proprio bilancio al 31 dicembre 2024. Una società che va oltre la sola gestione dell’immagine del calciatore. In particolare, infatti, la società presenta immobilizzazioni materiali per circa 1,1 milioni di euro, in larga parte riconducibili ad asset immobiliari. A queste si affiancano investimenti finanziari per circa 1,3 milioni di euro, oltre a una liquidità in forte crescita, passata dai 2,2 milioni di euro del 2023 a 3,17 milioni di euro. In aumento di quasi un milione di euro anche il patrimonio netto, salito dai 5,48 milioni di euro del 2023 a quota 6,41 milioni di euro nel 2024, crescita legata in particolare all’incremento degli utili portati a nuovo, arrivati a 6,3 milioni di euro.