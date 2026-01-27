Mariani bocciato per il rigore non concesso ma senza conseguenze perché andrà ai Mondiali (Corsport)

Oggi se ne parlerà a Open Var. Per la Gazzetta invece Mariani è stato promosso dai vertici arbitrali. Il Var sarebbe dovuto/potuto intervenire

Mariani bocciato per il rigore non concesse ma senza conseguenze perché andrà ai Mondiali (Corsport)

Il Corriere dello Sport con Edmondo Pinna scrive che l’arbitro Mariani sarebbe stato bocciato da Rocchi e dai vertici Aia (la Gazzetta dice di fatto il contrario) per il rigore non fischiato al Napoli contro la Juventus. Oggi se ne parlerà a Open Var.

“Bocciato. Anche se le conseguenze saranno, in qualche maniera, annacquate dalla sua carta d’imbarco per l’America. Maurizio Mariani (e con lui il Var di Juve-Napoli, Doveri) hanno mandato per traverso il debriefing di Gianluca Rocchi, già particolarmente ricco di errori chiari ed evidenti. L’episodio del doppio fallo, in particolare dell’abbraccio a due mani di Bremer su Hojlund, in una situazione completamente avulsa dal gioco, ha fatto irritare (eufemismo) il capo degli arbitri italiani, particolarmente arrabbiato con il nostro rappresentante alla rassegna estiva in Messico, Usa e Canada. Un episodio del genere non può passare inosservato, non lo si può trattare come un contatto fortuito. Non solo, ma il trend arbitrale di quest’ultimo periodo, virato clamorosamente alla pura moviola invece che al protocollo Var, stride particolarmente con la mancata concessione del penalty a favore del Napoli. Un fallo apparso evidente anche subito, confermato dai replay. L’attesa di un intervento da Lissone ha invece tradito le attese, non solo quelle dei tifosi azzurri”.

Aggiunge il Corsport che sarebbe dovuto intervenire il Var ma Doveri non l’ha fatto.