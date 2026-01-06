Maresca, il polemico saluto al Chelsea: “Ho iniziato con i preliminari di Conference, ho lasciato il club dove merita di essere”
Su Instagram ricorda e giustamente rivendica la vittoria in Conference, del Mondiale per club e la qualificazione Champions
Enzo Maresca, ormai ex allenatore del Chelsea, ha così salutato i Blues sul suo profilo Instagram. Il nuovo allenatore sarà Liam Rosenior.
Per conoscerlo meglio: Rosenior l’allenatore che denunciò l’“odio, l’indifferenza e il disprezzo” di Trump nei confronti dei neri negli Stati Uniti
Il messaggio di Maresca
Ha salutato su Instagram con un messaggio in cui giustamente rivendica i propri meriti e i risultati del suo lavoro:
“Lascia questo mondo un po’ meglio di come lo hai trovato”
Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference league. Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere. Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi.
Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella conference league e la vittoria della Coppa del Mondo per Club.
Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore!
Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido. Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro.
Grazie Chelsea da parte mia e della mia famiglia.