Marelli non ha dubbi: «Andava concesso il rigore al Napoli per l’abbraccio di Bremer su Hojlund»

A Dazn: «È innegabile che ci sia stata una lunga trattenuta. Ha continuato a trattenerlo anche mentre cadeva. È un rigore che andava assegnato in campo»

L’ex arbitro Luca Marelli, ha commentato a Dazn le decisioni arbitrali di Juventus – Napoli. Si è focalizzato soprattuto sulla trattenuta di Bremer su Hojlund.

Moviola Juventus-Napoli

«L’episodio avviene al minuto 39. Cross dalla destra, cadono in area sia Vergara e Hojlund. Su Vergara poco da dire, ma va analizzato il contatto tra Bremer e Hojlund. Bremer si disinteressa del pallone e impedisce ad Hojlund di arrivare sul pallone. Con il braccio sinistro cintura al collo l’avversario, è innegabile che ci sia stata una lunga trattenuta. Ha continuato a trattenerlo anche mentre cadeva. È un rigore che andava assegnato. Non mi aspettavo un intervento del Var, ma mi aspettavo che venisse concesso il rigore in campo. A mio parere andava concesso».