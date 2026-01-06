Maldini festeggia la cattura di Maduro e la fine del suo governo: “Dopo 27 anni di dittatura, il Venezuela è libero”

È sposato con l’ex modella venezuelana Adriana Fossa. Aveva già criticato il regime nel 2019, durante le proteste popolari contro il secondo insediamento di Maduro (O Globo)

Paolo Maldini ha celebrato lunedì sui social network il rovesciamento del governo di Nicolás Maduro dopo l’attacco degli Stati Uniti al Venezuela. Sposato con l’ex modella venezuelana Adriana Fossa, Maldini segue da tempo le vicende del Paese sudamericano e in più occasioni ha criticato il regime. I due figli della coppia, Daniel e Christian, hanno la cittadinanza venezuelana. Lo scrive O Globo

In una storia pubblicata sul suo account Instagram, l’ex difensore ha condiviso immagini di strade piene di cittadini venezuelani che sventolano la bandiera nazionale. Nel video, Maldini afferma che “dopo 27 anni di dittatura, il Venezuela è libero”.

Maldini aveva già criticato il regime nel 2019, durante le proteste popolari contro il secondo insediamento di Maduro, chiedendo un “Venezuela libero”. In quell’anno, Maduro aveva assunto il potere dopo elezioni che non erano state riconosciute da oltre 40 Paesi, giudicate non conformi ai requisiti minimi di una competizione democratica.

O Globo ricorda:

La capitale Caracas e altre città sono state attaccate dalle forze armate statunitensi nelle prime ore di sabato. Il leader venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie sono stati catturati e condotti negli Stati Uniti. Senza indicare una tempistica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che gli americani amministreranno il Paese sudamericano.