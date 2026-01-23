Mainoo potrebbe riaprire a sorpresa i colloqui per il rinnovo con il Manchester United (Bbc)

Il Manchester United è interessato a riaprire i colloqui con il centrocampista Kobbie Mainoo per un nuovo contratto che lo allineerebbe ai suoi compagni della prima squadra.

Bbc riporta:

“Il contratto di Mainoo scade nel 2027, anche se esiste un’opzione per estenderlo di un ulteriore anno. Al momento non ci sono stati colloqui e resta da capire quanto Mainoo sia disposto a firmare un nuovo accordo, considerando il suo ben noto desiderio di lasciare lo United in prestito la scorsa estate.

La decisione dell’ex allenatore Ruben Amorim di non concedere a Mainoo una partenza da titolare in Premier League in questa stagione è stata una delle principali fonti di frustrazione per la tifoseria dello United.

All’inizio di gennaio Mainoo sperava di ottenere un trasferimento in prestito durante l’attuale finestra di mercato. Tuttavia, dopo l’uscita di scena di Amorim, il giocatore è stato reintegrato stabilmente nel gruppo della prima squadra”.

Mainoo probabilmente rinnoverà

Il tecnico ad interim Darren Fletcher ha schierato il 20enne titolare nella sconfitta contro il Brighton nel terzo turno di FA Cup di questo mese, e Mainoo ha mantenuto il posto anche nella prima partita di Michael Carrick alla guida dello United, con la netta vittoria nel derby contro il Manchester City dello scorso fine settimana.

Carrick aveva incrociato Mainoo per la prima volta verso la fine della sua carriera da giocatore nel club:

«Questo club ha bisogno di giovani che crescano al suo interno. Sono le fondamenta della società: capiscono cosa rappresenta il club, anche per i tifosi. È qualcosa su cui dobbiamo continuare a costruire e Kobbie ne è un esempio perfetto. Lavoravo con lui quando aveva 13 o 14 anni, mentre stavo conseguendo i miei brevetti da allenatore. Arrivare così in fretta, avere una crescita così rapida e giocare partite importanti in così giovane età dimostra grande qualità, soprattutto dal punto di vista del carattere e della capacità di reggere la pressione».

Conclude poi l’articolo così:

“Mainoo ha firmato un contratto nel 2023, ma si pensava che un nuovo accordo sarebbe stato raggiunto dopo il suo contributo decisivo con un gol nella vittoria dello United nella finale di Fa Cup 2024 contro il City, seguita dalla sua presenza da titolare nella finale di Euro 2024 con l’Inghilterra, persa contro la Spagna.

Tuttavia, non è stato trovato alcun accordo e il trattamento ricevuto dopo l’arrivo di Amorim ha portato l’entourage di Mainoo a chiedersi se lo United lo consideri davvero un giocatore di valore”.