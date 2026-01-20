Maicon: «Il calcio è cambiato, oggi nei calciatori si cerca più la forza e meno il talento. Ovunque, non solo in Italia»

A Repubblica l'esterno destro del triplete con l'Inter: «Oggi serve il fisico, c’è bisogno di muscoli e corsa. Non è meglio o peggio, è diverso»

Maicon, esterno di difesa del triplete dell’Inter di Mourinho, concede un’intervista al quotidiano la Repubblica. E parla anche della differenza

«In Italia ho giocato anche in serie D prima di ritirarmi, amo le partite, le sensazioni che danno, amo il calcio. Anche se ora è molto cambiato».

In che senso?

«Non c’è più l’Inter di Maicon, il Milan di Kakà. Non è cambiato solo il calcio, sono proprio cambiati i giocatori».

Si spieghi meglio.

«Oggi serve il fisico, c’è bisogno di muscoli e corsa. Si cercano sempre meno la qualità e il talento».

In Italia sono in effetti carenti.

«Non soltanto in Italia. Ovunque. Oggi si chiede e si cerca la forza. C’è meno talento, pochissimi fanno eccezione. Non è peggio o meglio. È diverso, è cambiato. Ma non è un problema vostro o solo vostro. Il calcio italiano resta vivo e bellissimo. Sperando sempre che alla fine vinca l’Inter».