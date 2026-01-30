L’ultima trovata della Liga per fermare la pirateria: 50 euro per chi fa la spia e denuncia il pezzotto altrui
Chiunque si accorga che un locale sta trasmettendo le partite del campionato spagnolo illegalmente, può segnalarlo. Se verrà confermato il sospetto, si procederà con la ricompensa.
La Liga, con il suo presidente Javier Tebas, ha deciso di puntare sul settore della ristorazione e dei locali pubblici per bloccare la pirateria, dove molti abbonamenti risultano ancora illegali. Come? Con una ricompensa di 50 euro per ogni segnalazione verificata.
El canal de denuncias es fácil, seguro y confidencial.
Por cada denuncia válida te lo agradeceremos con 50€.
Protejamos el fútbol.#PROTEJAMOSELFUTBOL #LALIGABARES
— LALIGA (@LaLiga) January 30, 2026
I tifosi diventano dunque una sorta di “ispettori privati” della Liga per arginare il fenomeno della pirateria nel calcio. Chiunque si accorga che un locale sta trasmettendo le partite del campionato spagnolo illegalmente, può segnalarlo attraverso un portale ufficiale. Una volta effettuata la denuncia, un team specializzato si occuperà di verificare se è davvero così; solo se viene confermato il sospetto, il segnalatore riceverà il compenso in denaro.
I dati personali resteranno comunque segreti e accessibili solo alle autorità.