Lukaku torna al gol ma Conte non riesce a sorridere pensando alla caviglia di Neres (Repubblica)

"Big Rom avrà comunque bisogno di rodaggio. I guai, però, non finiscono mai: Neres potrebbe avere una lesione al tendine e l'eventualità di un intervento spaventa gli azzurri"

È una stagione a dir poco tormentata quella del Napoli. Alla lunga lista di infortunati si è aggiunto Neres che adesso potrebbe anche operarsi alla caviglia. Intanto però ieri, in partitella contro il Savoia, è tornato al gol Lukaku. Ne parla Marco Azzi su Repubblica.

Lukaku torna al gol, ma Neres affligge i pensieri di Conte

Scrive Repubblica con Marco Azzi:

I guai del Napoli non finiscono mai, anche se c’è il raggio di sole del recupero dopo 5 mesi e mezzo di Romelu Lukaku: ritorno con gol nell’amichevole con il Savoia, organizzata apposta per lui a Castel Volturno. Big Rom è finalmente a disposizione e per il belga si prospetta un’apparizione part time domenica sera contro la Juventus a Torino, tant’è che Lorenzo Lucca ha subito avuto il via libera per trasferirsi in prestito al Nottingham.

Su Neres

Ma Antonio Conte non può sorridere per il sospirato rientro del suo pupillo, comunque bisognoso di un po’ di rodaggio agonistico. L’attacco azzurro sta infatti rischiando di perdere per un lungo periodo la sua freccia più appuntita: David Neres, ko dal 4 gennaio per una distorsione alla caviglia. Gli esami eseguiti nelle ultime ore avrebbero infatti rivelato l’esistenza di una lesione tendinea, dopo che il brasiliano era pure tornato in campo part time per mezz’ora con il Parma 8 giorni fa. Fa paura ai campioni d’Italia l’eventualità non più remota di un intervento chirurgico, con due mesi di stop come conseguenza inevitabile per il sudamericano.