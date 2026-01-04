Lobotka: «Io e McTominay ci troviamo bene, giochiamo molto vicini anche se in parte siamo diversi»

A Dazn: «Poi siamo entrambi bravi nell'uno contro uno. Conte è sempre come lo vedete. In allenamento ci mostra esattamente come saranno le partite, ci trasmette la sua energia. È il suo carattere»

Stanislav Lobotka è intervenuto a Dazn nel post-partita di Lazio-Napoli e ha parlato della gara e del suo rapporto con Scott McTominay.

Lobotka: «McTominay è un giocatore importante, siamo a tratti simili e a tratti diversi»

«Stiamo giocando come una squadra, per questo stiamo avendo successo. Attacchiamo e difendiamo di gruppo. Questo è il nostro segreto. McTominay? Difficile rispondere sulla nostra intesa. Io credo che abbiamo un’idea di calcio molto simile nella nostra mente, sono molto felice di giocare accanto a lui perché ha dimostrato che giocatore è e quanto è importante. Siamo sempre molto vicini, a volte abbiamo caratteristiche simili e a volte differenti e siamo entrambi bravi nell’uno contro uno.»

Su Conte

«Il mister è sempre così, anche durante la settimana. Vedo come ama lavorare, come ama il calcio. Ovviamente ci conosciamo bene a vicenda e soprattutto sappiamo come durante gli allenamenti ci dimostra esattamente cosa succederà la partita. Questo è il suo carattere, è la sua energia e la trasmette»