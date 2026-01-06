Home » Approfondimenti » Media e social

Lo sport in tv del 6 gennaio 2026

Juventus sport in tv

Mg Torino 20/12/2025 - campionato di calcio serie A / Juventus-Roma / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Francisco Conceicao

Lo sport in tv di oggi 6 gennaio

Tennis — United Cup 2026

00:30 — Canada vs Belgio

03:00 — Italia vs Francia

07:30 — Australia  vs Cechia

SuperTennis HD • supertennis.tv • SuperTenniX • Tennis TV

Tennis — WTA

01:15 — Auckland (1° turno)

02:00 — Brisbane (1° turno)

Sky Sport Uno • Sky Sport Tennis • Sky Go • NOW • SuperTenniX

Tennis — ATP

02:00 — Brisbane (1° turno)

06:30 — Hong Kong (1° turno)

Sky Sport Uno • Sky Sport Tennis • Sky Go • NOW • Tennis TV

Basket — NBA

01:00 — Detroit Pistons vs New York Knicks

02:30 — Philadelphia 76ers vs Denver Nuggets

04:00 — LA Clippers vs Golden State Warriors

Sky Sport Basket • Sky Go • NOW

Motori — Rally Dakar 2026

05:25 — Terza tappa

Sky Sport Arena (sintesi ore 23:00) • Discovery+ • Sky Go • NOW

Salto con gli sci

14:20 — Coppa del Mondo femminile, Villach

16:30 — Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen

RaiSport • RaiPlay • Eurosport 1 • Discovery+ • DAZN

Calcio — Serie A

15:00 — Pisa vs Como

18:00 — Lecce vs Roma

20:45 — Sassuolo vs Juventus

DAZN • Sky Sport • Sky Go • NOW

Calcio — Coppa d’Africa 2026

17:00 — Algeria vs DR Congo

20:00 — Costa d’Avorio vs Burkina Faso

Sportitalia • App e sito Sportitalia

Basket — Eurolega / EuroCup / Champions League

18:45 — Fenerbahce vs Olympiakos

19:30 — Monaco vs Partizan

20:00 — ASVEL vs Real Madrid

20:15 — Panathinaikos vs Olimpia Milano

20:30 — Virtus Bologna vs Zalgiris Kaunas

Sky Sport • EuroLeague TV • DAZN

🏐 Volley — Champions League

20:00 — Tours vs Itas Trentino

20:30 — Sporting CP vs Zawiercie

Sky Sport Arena • DAZN • EuroVolley TV

Basket femminile

20:45 — Finale Coppa Italia

Famila Wuber Schio vs Derthona

RaiSport • RaiPlay

Calcio — Premier League

21:00 — West Ham vs Nottingham Forest

Sky Sport Calcio • Sky Go • NOW

