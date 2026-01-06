Lo sport in tv del 6 gennaio 2026
Tennis — United Cup 2026
00:30 — Canada vs Belgio
03:00 — Italia vs Francia
07:30 — Australia vs Cechia
SuperTennis HD • supertennis.tv • SuperTenniX • Tennis TV
Tennis — WTA
01:15 — Auckland (1° turno)
02:00 — Brisbane (1° turno)
Sky Sport Uno • Sky Sport Tennis • Sky Go • NOW • SuperTenniX
Tennis — ATP
02:00 — Brisbane (1° turno)
06:30 — Hong Kong (1° turno)
Sky Sport Uno • Sky Sport Tennis • Sky Go • NOW • Tennis TV
Basket — NBA
01:00 — Detroit Pistons vs New York Knicks
02:30 — Philadelphia 76ers vs Denver Nuggets
04:00 — LA Clippers vs Golden State Warriors
Sky Sport Basket • Sky Go • NOW
Motori — Rally Dakar 2026
05:25 — Terza tappa
Sky Sport Arena (sintesi ore 23:00) • Discovery+ • Sky Go • NOW
Salto con gli sci
14:20 — Coppa del Mondo femminile, Villach
16:30 — Tournée 4 Trampolini, Bischofshofen
RaiSport • RaiPlay • Eurosport 1 • Discovery+ • DAZN
Calcio — Serie A
15:00 — Pisa vs Como
18:00 — Lecce vs Roma
20:45 — Sassuolo vs Juventus
DAZN • Sky Sport • Sky Go • NOW
Calcio — Coppa d’Africa 2026
17:00 — Algeria vs DR Congo
20:00 — Costa d’Avorio vs Burkina Faso
Sportitalia • App e sito Sportitalia
Basket — Eurolega / EuroCup / Champions League
18:45 — Fenerbahce vs Olympiakos
19:30 — Monaco vs Partizan
20:00 — ASVEL vs Real Madrid
20:15 — Panathinaikos vs Olimpia Milano
20:30 — Virtus Bologna vs Zalgiris Kaunas
Sky Sport • EuroLeague TV • DAZN
🏐 Volley — Champions League
20:00 — Tours vs Itas Trentino
20:30 — Sporting CP vs Zawiercie
Sky Sport Arena • DAZN • EuroVolley TV
Basket femminile
20:45 — Finale Coppa Italia
Famila Wuber Schio vs Derthona
RaiSport • RaiPlay
Calcio — Premier League
21:00 — West Ham vs Nottingham Forest
Sky Sport Calcio • Sky Go • NOW