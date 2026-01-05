Liverpool in preda a una crisi d’identità, deludono anche se non perdono

Athletic: da novembre Slot ha guidato una sorta di rinascita, ma i match sono inguardabili: calciatori paurosi, gioco prevedibile e lento. Contro l'Arsenal giovedì si prospetta un match scoraggiante.

Gli ultimi risultati del Liverpool stanno deludendo; hanno pareggiato 2-2 contro il Fulham e ora sono quarti in classifica, a meno quattordici dal primo posto occupato dall’Arsenal.

La crisi d’identità del Liverpool

The Athletic scrive sulla squadra di Arne Slot:

Al Liverpool manca furbizia e la scintilla. Sono in preda a una crisi di identità. Dopo venti partite di Premier, questo è preoccupante. Il tecnico olandese ha meritato tutti i plausi che gli sono arrivati, ma dalla scorsa estate non è più lo stesso. La loro stagione può essere finora divisa in tre blocchi. All’inizio della stagione, vincevano ma non convincevano, per poi arrivare a quella disastrosa sequenza di nove sconfitte in dodici partite. Dalla fine di novembre, Slot ha guidato una sorta di rinascita: il Liverpool di nuovo tra le prime quattro, a tre punti dal Chelsea al quinto posto, ma è difficile ricordare una striscia di imbattibilità di nove partite più deludente. Piuttosto che infondere fiducia dentro e fuori dal campo, sembra che i dubbi continuino a crescere.

Nel rendere il Liverpool più compatto e più difficile da battere, l’ex tecnico del Feyenoord lo ha anche reso molto più difficile da guardare. I giocatori sembrano più paurosi e meno divertenti. C’è poca fluidità e astuzia. Sono troppo statici. Con Mohamed Salah in Coppa d’Africa e Alexander Isak con una gamba rotta, anche Hugo Ekitike era ai box per un lieve infortunio al tendine del ginocchi, Slot ha schierato Gakpo davant e Wirtz dietro di lui; contro il Fulham, ancora una volta, il Liverpool non è riuscito a imporsi, il loro gioco era troppo lento e prevedibile. È difficile essere positivi su una striscia di imbattibilità di nove partite che includono i pareggi contro Sunderland, Leeds e Fulham. È ancora più difficile quando sei il campione in carica. Giovedì affronteranno l’Arsenal: si prevede un match scoraggiante per i Reds.