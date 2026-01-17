Liverpool fischiato ad Anfield dopo l’1-1 col neopromosso Burnley

Il Liverpool ha pareggiato 1-1 contro il Burnley in campionato. Non vince dal 27 dicembre; dopo sono arrivati quattro pareggi in Premier, compreso quello col club neopromosso.

Il Liverpool pareggia 1-1 contro il Burnley

Il Telegraph scrive:

Il Liverpool è stato fischiato ad Anfield dopo il pareggio 1-1 col Burnley, il loro quarto pareggio consecutivo in Premier League. La squadra di Arne Slot sembrava andare verso una vittoria semplice quando ha chiuso un primo tempo dominante aprendo le marcature con Florian Wirtz, dopo che Dominik Szoboszlai aveva sbagliato un rigore. Tuttavia, Marcus Edwards ha brillantemente messo a segno l’unico tiro in porta degli ospiti nel secondo tempo. Ekitike è stato vicino al gol nel finale per portare i Reds in vantaggio.