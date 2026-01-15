Home » Approfondimenti » Economia e marketing

L’impossibile guerra al pezzotto: in Gran Bretagna 3,6 miliardi di streaming illegali in tre anni

E il rapporto della Campaign for Fairer Gambling riportato dal Guardian evidenzia che esiste anche una relazione simbiotica tra la pirateria e il gioco d'azzardo senza licenza

serie a Pezzotto

Mentre in Italia la guerra santa della Serie A trascina il governo in una mezza crisi diplomatica e finanziaria, Un nuovo rapporto segnala che il numero di trasmissioni illegali di eventi sportivi è più che raddoppiato, raggiungendo solo in Gran Bretagna quota 3,6 miliardi negli ultimi tre anni”.

Il rapporto nazionale 2024-25 della Campaign for Fairer Gambling riportato dal Guardian evidenzia che esiste una relazione simbiotica tra la pirateria sportiva e il gioco d’azzardo senza licenza, con l’89% degli streaming illegali che includono pubblicità di allibratori del mercato nero.

Il numero di streaming illegali – scrive il Guardian – è cresciuto da 1,8 miliardi nel 2022 a 3,6 miliardi lo scorso anno. A titolo di confronto, un rapporto di Yield Sec sul mercato statunitense per il 2024 ha identificato 4,2 miliardi di streaming di eventi sportivi in ​​un paese molto più grande, con una prevalenza di streaming illegale circa quattro volte maggiore nel Regno Unito.

“Nella stagione 2024-25, il team antipirateria della Premier League è riuscito a rimuovere più di 230.000 live streaming dalle piattaforme dei social media e più di 430.000 link che violano il copyright da Google, ma il nuovo rapporto mostra la portata del problema che sta affrontando”.

Correlate