Le Federazioni calcistiche sono molto preoccupate dalla volontà di Trump di annettere la Groenlandia (Guardian)

I leader del calcio europeo sono sempre più preoccupati per il desiderio di Donald Trump di annettere la Groenlandia e hanno tenuto discussioni preliminari su come il mondo del calcio potrebbe reagire.

Scrive il Guardian:

“Tra i temi discussi lunedì a Budapest da circa 20 presidenti di federazioni calcistiche c’era anche l’impatto che la crisi della Groenlandia potrebbe avere sulla Coppa del Mondo di quest’estate. Le autorità del calcio hanno mostrato riluttanza a rispondere pubblicamente a una situazione così rapida che minaccia il territorio della Danimarca, membro della Uefa. Tuttavia, la pressione per una reazione aumenterà se Trump non farà un passo indietro, soprattutto considerando che gli Stati Uniti ospiteranno 78 delle 104 partite della Coppa del Mondo tra giugno e luglio”.

Boicottare Trump

Il quotidiano inglese scrive le seguenti parole:

“Negli ultimi giorni sono riemerse chiamate al boicottaggio: il politico tedesco Jürgen Hardt ha suggerito che sarebbe un’opzione di ultima risorsa, mentre nei Paesi Bassi una petizione ha raggiunto quasi 90.000 firme entro martedì sera.

I presenti a Budapest sembrano essere stati uniti da una profonda preoccupazione per le azioni di Trump, su una scala mai vista prima durante la sua presidenza, riconoscendo che questo è un momento critico per la sicurezza e il futuro dell’Europa. La maggior parte delle federazioni calcistiche seguirà probabilmente le indicazioni dei propri governi riguardo alla Groenlandia, anche se alcune fonti hanno ipotizzato come potrebbe funzionare un approccio più proattivo. L’idea è che, se una delle federazioni più grandi del continente prendesse posizione, le altre seguirebbero”.

Groenlandia senza federazione

Il Guardian poi spiega:

“Le discussioni continueranno probabilmente, anche se non sono emerse decisioni definitive durante i colloqui, con la situazione in rapido sviluppo. Il comitato esecutivo Uefa si riunirà formalmente a Bruxelles l’11 febbraio, il giorno prima del congresso annuale dell’organismo”.

E aggiunge:

“Un punto che difficilmente sarà all’ordine del giorno il mese prossimo è un’eventuale accettazione della Groenlandia nella Uefa, che non fa parte di alcuna confederazione. L’ambizione storica del territorio di aderire si è scontrata nel 2013 con una modifica dello statuto che vietava l’accettazione di regioni non indipendenti, e al momento nessuno ha considerato una nuova revisione. La Groenlandia resta isolata nel calcio dopo che la Concacaf, la confederazione per Nord, Centro America e Caraibi, ha respinto la domanda di adesione lo scorso anno”.