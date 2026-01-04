Lazio-Napoli finisce con 3 espulsi: rissa tra Marusic e Mazzocchi, Massa li butta fuori entrambi

Precedentemente era stato espulso Noslin per somma di ammonizioni. Conte ha provato a dividere Marusic e Mazzocchi ma le ha prese pure lui

L’arbitro Massa ha espulso Noslin, Mazzocchi e Marusic durante Lazio-Napoli. Mentre per il primo si è trattata di una somma di ammonizioni (prima una baruffa con Rrahmani, poi un fallo da dietro), Mazzocchi e Marusic si sono dati alla lotta libera. Per Marelli, giudice degli eventi arbitrali per Dazn, il secondo giallo a Noslin era stato eccessivo perché non si sarebbe trattato di un vero e proprio step on foot. Diciamo che la Lazio ha un po’ sofferto come nervosismo il dominio totale del Napoli. Anche Zaccagni nel primo tempo continuava a riferirsi all’arbitro protestando, dicendogli anche «sei fuori di testa» in un frangente. Poi la frittata: quasi al momento del recupero, Marusic tira la maglia a Mazzocchi e poi lo spintona. I due finiscono a prendersi quasi a botte strattonandosi in cagnesco. Interviene persino Conte che era lì accanto, e pure con il suo intervento la lite è continuata. Motivo per cui Massa ha cambiato la decisione da giallo a rosso.

Per Marelli questo intervento dell’arbitro è stato impeccabile: «inizialmente Massa voleva ammonirli come aveva fatto con Noslin e Rrahmani, poi si è accorto che non si fermavano e quindi ha optato per la condotta violenta»