L’Arsenal sbatte contro il Nottingham Forest e tiene aperta la corsa alla Premier League (il City ha perso il derby)

L’Arsenal non approfitta del passo falso del City e sbatte contro il Nottingham Forest (0-0 nel match di ieri). I Gunners proprio non riescono a chiudere definitivamente la corsa alla Premier League. I Citizens rimangono a -7, ma l’Aston Villa oggi potrebbe accorciare a -4. L’analisi del Times.

L’Arsenal stecca contro il Forest e tiene in vita la corsa al titolo

Si legge sul Times:

L’Arsenal sapeva quale occasione d’oro aveva davanti: la possibilità di portarsi a nove punti di vantaggio sul Manchester City e a dieci sull’Aston Villa, che oggi alle 17:30 affronta l’Everton.

Ma non ci sono dubbi: questa è stata un’occasione sprecata per l’Arsenal, per il quale sette punti sono un vantaggio discreto, anche se avrebbero potuto essere di più. Tre ore prima del calcio d’inizio era arrivato il fischio finale sulla sconfitta del City contro il Manchester United. Inoltre, questo mese l’Arsenal aveva pareggiato in casa contro il Liverpool dopo che il City aveva pareggiato contro il Brighton.

Le parole di Arteta

«Abbiamo fatto un passo avanti», ha detto Arteta. «Un passo più piccolo di quanto avremmo voluto, ma pur sempre un passo».

Il Forest ha retto all’assalto dei Gunners e ha chiuso in crescendo il primo tempo. Timber dell’Arsenal è stato fortunato a non concedere un rigore quando ha commesso fallo su Callum Hudson-Odoi: il Var ha controllato ma ha stabilito che il fallo fosse stato commesso appena fuori area.

Per l’Arsenal sono entrati Saka, Gabriel Jesus e Mikel Merino al posto di Madueke, Gyokeres e Odegaard. Saka ha inciso subito: un suo cross ha trovato Declan Rice, il cui mezzo tiro al volo ha costretto Matz Sels alla parata. Il successivo assist all’indietro di Rice ha pescato ancora Saka, il cui colpo di testa ha richiesto un altro intervento di Sels. Con 20 minuti da giocare, la difesa del Forest scricchiolava e Merino ha incredibilmente sfiorato il palo colpendo di testa.

Ola Aina (ex Torino) ha vissuto attimi di tensione all’80’, quando il Var ha esaminato un’azione in cui aveva tenuto il pallone in gioco con una combinazione di braccio e spalla all’interno della propria area di rigore. Il rigore è stato negato all’Arsenal e il Forest ha resistito fino alla fine.