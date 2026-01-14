La scelta di Conte sorprende anche Di Lorenzo: «Ma come Neres?»

Curioso episodio nel finale di Napoli-Parma. Con la squadra di Conte, squalificato e in tribuna, tutta proiettata in avanti alla ricerca del gol, a pochi secondi dal 90’ Stellini ha richiamato in panchina Neres, rientrato da poco dall’infortunio ed entrato al 59’. La decisione ha sorpreso il Maradona, preoccupato per un possibile nuovo problema fisico dell’esterno, così come capitan Di Lorenzo, che guardando la panchina ha chiesto: «Ma come, Neres?».

Dalle prime informazioni, però, il cambio con Lucca non sembrerebbe legato a motivi fisici. La mossa è stata probabilmente dettata da ragioni tattiche, con Stellini che ha voluto dare più peso offensivo negli ultimi istanti di partita. L’episodio ha comunque catturato l’attenzione dei tifosi, del Napoli che non hanno nascosto il loro stupore sui social, divisi tra curiosità e ironia per la gestione dell’ingresso e dell’uscita dell’esterno brasiliano.