La Roma valuta Lucca per rinforzare l’attacco, occhio allo scambio con Dovbyk (Schira)

Il rigore sbagliato da Jonathan David ha condizionato la partita e la percezione del suo rendimento, influenzando le valutazioni della Juventus sul suo futuro. Intanto, la Roma valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco, con contatti aperti per Lucca.

Nico Schira ha rivelato sul suo canale YouTube:

“Su Jonathan David i giudizi restano divisi. Nei commenti c’è chi è d’accordo e chi no, qualcuno sostiene che io sia stato severo: può essere, ci sta, ognuno ha legittimamente la propria opinione. C’è anche chi dice che David abbia comunque giocato bene, al netto del rigore sbagliato. Ma il punto è proprio quello: quel rigore cambia la partita. Se segna, la Juventus vince, sono due punti in più in classifica, cambia l’umore, cambia la percezione, arriva serenità mentale e non una pioggia di critiche.

Quel rigore fa tutta la differenza del mondo, anche perché è stato calciato in maniera francamente imbarazzante. Per dirla alla Antonio Conte, è stato un rigore “agghiacciante”, quasi osceno. Personalmente credo sia uno dei 3-4 rigori più brutti visti negli ultimi dieci anni. E parliamo di una stagione iniziata ad agosto: Juve-Parma alla prima giornata di Serie A. Da agosto a oggi sono passati oltre quattro mesi, siamo già a dicembre inoltrato, ed è evidente che la Juventus stia facendo delle valutazioni.

Intanto sul mercato sono stati proposti diversi nomi: da Zirkzee a Lucca, passando per Dovbyk, che è stato proposto anche al Napoli in uno scambio proprio con Lucca. Tutto potrebbe dipendere anche dagli scenari internazionali: a Manchester United è stato esonerato Ruben Amorim, con nuove idee per la panchina che portano a Maresca, Southgate o a una soluzione interna con McKenna e Fletcher. In ballo c’è anche Glasner, che però è vicino al rinnovo con il Crystal Palace e piace molto alla dirigenza dei Red Devils.

Un cambio di allenatore può stravolgere gerarchie e strategie, e questo riguarda anche Zirkzee, che da possibile partente potrebbe rientrare nei piani, così come Mainoo e altri giocatori. Di conseguenza cambiano anche le dinamiche di mercato, ed è per questo che la Roma sta valutando piste alternative in attacco: Giovane del Verona, che piace anche all’Inter, oppure Lucca in uno scambio con Dovbyk, con Ferguson comunque destinato a partire. C’è anche un interesse concreto del Betis Siviglia, che ha chiesto informazioni.

La Roma però attende risposte a breve, entro domani: la deadline è fissata dopo la Befana. Il Siviglia non darà aperture immediate. La Lazio invece sta spingendo forte, così come altre società: Napoli e Galatasaray hanno fatto un primo sondaggio tramite l’entourage di Giulio Tinti. L’Atletico Madrid pubblicamente sostiene che il giocatore non sia sul mercato, ma nei fatti un’intesa di massima con la Roma esiste già: prestito oneroso a 2 milioni, riscatto a 19 che diventa obbligo in caso di qualificazione Champions o al raggiungimento del 60% delle presenze. Questo fa pensare che l’incedibilità non sia così assoluta.”