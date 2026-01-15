La rivale del Napoli non è l’Inter per lo scudetto, sono Juventus e Roma per la Champions (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport richiama alla realtà. La forza dei numeri. Il Napoli è a sei punti dallo scudetto e ha un solo punto di vantaggio su Juventus e Roma. Da ieri sera la Champions è ufficialmente a rischio. Senza dimenticare che tra dieci giorni gli azzurri di Conte – dopo il Sassuolo e Copenaghen – andranno alla Stadium a giocare proprio contro la Juve rigenerata da Luciano Spalletti che sta benedicendo ogni giorno di più la decisione di farlo fuori dalla Nazionale. È rinato Spallettone. Ma questo è un altro discorso. I due pareggi casalinghi consecutivi contro Verona e Parma hanno pericolosamente rallentato la marcia della squadra di Conte. Bisogna fare i punti necessari per andare in Champions. È la priorità della stagione.

Scrive la Gazzetta con Fabio Licari:

Più che l’Inter per lo scudetto, i rivali del Napoli sembrano ora Juve e Roma per la Champions. Tre punti in una settimana contro Verona, Inter e Parma rovesciano una classifica ancora tutta da scrivere a metà campionato, ma adesso un po’ preoccupante precipitando a -6. Della grande reazione di San Siro, della personalità strabordante contro i nerazzurri, s’era visto già poco contro il Verona. Ma lì almeno c’erano stati segnali di vita nell’assalto finale. Contro il Parma lo 0-0 è scivolato via tra le mani, minuto dopo minuto, con la sensazione sempre più forte che niente avrebbe fatto saltare il catenaccio di Cuesta. In Spagna, quando un’italiana si difende, parlano di pullman davanti alla porta. Ieri al Maradona era parcheggiato un transatlantico. Ma niente da dire: se l’avesse messa sul confronto alla pari, il Parma sarebbe affondato. Ha scelto la strada della resistenza totale, schierando diverse seconde linee perché i big serviranno contro il Genoa, e ha vinto la scommessa.

