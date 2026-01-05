La punizione sul gol di Rrahmani è quasi inventata, Noslin sfiora il pallone con la mano involontariamente
Gazzetta e CorSport concordano sulla punizione fischiata da Massa, da cui scaturisce il 2-0. CorSport aggiunge: si poteva fischiare la spinta di Rrahmani.
Il Napoli ha vinto 2-0 contro la Lazio all’Olimpico, anche se resta il dubbio sul gol di Amir Rrahmani per la punizione assegnata agli azzurri. L’arbitro Massa ha infatti fischiato un fallo a favore del Napoli per un tocco di mano di Noslin, che pare essere involontario; da lì è scaturito il calcio di punizione che ha portato al secondo gol del Napoli.
Gli azzurri non vincevano da sei gare contro i biancocelesti e Antonio Conte non era mai riuscito a battere Maurizio Sarri.
Il dubbio sul gol di Rrahmani per il fallo di Noslin fischiato
La Gazzetta dello Sport scrive:
Massa gestisce con buona personalità, lascia correre quando possibile, resta però il dubbio sulla punizione da cui nasce il 2-0 del Napoli: la mano di Noslin nella trequarti non è fallo, tutt’al più il laziale subisce una spinta. Si doveva proseguire, non chiamare la punizione. Il protocollo non consente al Var di rivedere l’azione.
Anche il Corriere dello Sport è d’accordo sull’assegnazione della punizione:
Noslin, con le mani di Rrahmani sulle spalle, sfiora il pallone con il braccio sinistro dopo un controllo sbagliato. Punizione (da lì nasce lo 0-2) quasi inventata; nel caso, si poteva fischiare la spinta del difensore, ma visto il metro utilizzato si poteva anche proseguire.