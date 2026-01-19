La proposta di Wenger sul fuorigioco è stata bocciata, darebbe troppo vantaggio all’attaccante

Bbc: la proposta dell'ex Arsenal dice che se qualsiasi parte del corpo del giocatore è in linea con l'ultimo difensore, non è fuorigioco. L'Ifab ha proposto la presa in analisi della parte superiore del corpo per determinare il fuorigioco.

L’ex tecnico dell’Arsenal Arsene Wenger aveva proposto una nuova regola per il fuorigioco: la “daylight rule”, ovvero il giocatore completamente davanti all’ultimo difensore per determinare l’offside. La proposta, tuttavia, è stata bocciata.

La proposta di fuorigioco “daylight rule” di Arsene Wenger è destinata a essere ignorata, a favore di un’idea diversa che è più giusta per le difese. La proposta dell’ex Arsenal dice che se qualsiasi parte del corpo del giocatore è in linea con l’ultimo difensore, non è fuorigioco. L’idea non sembra piacere in quanto dà troppo vantaggio all’attaccante. Quindi, l’Ifab (International Football Association Board) ha proposto che piuttosto che usare la testa e i piedi per determinare il fuorigioco, verrebbe presa in analisi la parte superiore del corpo.