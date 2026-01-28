La Liga lancia la taglia anti-pezzotto: 50 euro a chi denuncia bar e ristoranti “pirati”
In Spagna sono avanti: arriva l'incentivo economico per la delazione. Chissà ora cosa s'inventerà De Siervo
Questa De Siervo non l’aveva ancora pensata: per combattere il pezzotto, la Liga s’è inventata l’incentivo economico per la delazione. Insomma: pagheranno chi farà la spia. Una taglia. Poiché in Spagna la pirateria del pallone funziona non solo per i privati manche per i locali, il piano ora – scrive Marca – è di premiare chi segnala i bar che praticano questa pratica illegale.
“Con questo strumento, l’organizzazione mira a far sì che i cittadini collaborino per individuare hotel, ristoranti o bar che trasmettono partite senza licenza . L’obiettivo finale è quello di sradicare le frodi sportive e proteggere le attività del settore che rispettano le normative vigenti. Chiunque fornisca informazioni veritiere e verificabili su un’istituzione che viola la legge avrà diritto a una ricompensa di 50 euro. Questo pagamento verrà effettuato come gesto di gratitudine una volta che il team tecnico dell’istituzione avrà confermato che l’istituzione sta effettivamente trasmettendo contenuti fraudolenti”.
“Gli utenti saranno liberi di scegliere se fornire i propri dati per ricevere un risarcimento economico o inviare la segnalazione in modo completamente anonimo. Questo mira a facilitare la partecipazione di qualsiasi cliente che rilevi un’irregolarità senza doversi preoccupare della propria privacy”.