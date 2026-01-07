La federtennis incassa più del calcio e oggi ha solo 300mila praticanti in meno (il sorpasso è vicino)

Il Sole 24 Ore: La Fitp produce 230 milioni, la Figc 200. Grazie alle Atp Finals, alla Davis e agli Internazionali di Roma che negli anni Duemila era un torneo in declino

Obiettivo sorpasso. Quello del valore della produzione è già realtà. Quello dei praticanti è dietro l’angolo. Il tennis vale più del calcio. Se la Figc non si dà una mossa nel partecipare ai Mondiali od organizzare grandi eventi, la forbice è destinata ancor di più ad allargarsi. E pensare che solo qualche anno fa i valori del tennis erano quasi la metà di quelli attuali. Lo scrive il Sole 24 Ore.

La Federtennis ha chiuso i conti dello scorso anno con un valore della produzione di oltre 230 milioni. A fronte di un giro d’affari che per la Figc, complice anche l’assenza di una grande manifestazione internazionale, dovrebbe attestarsi poco sopra i 200 milioni. Il bilancio di previsione 2025 della Federcalcio indica un valore della produzione pari a 197 milioni. Già nel 2024 la Federtennis si era avvicinata alla vetta con ricavi pari a 209 milioni a fronte dei 224 della Figc.

Nel 2021 i ricavi erano la metà di quelli attuali e una ventina di anni fa si faticava a raggiungere i 50 milioni. L’impatto prodotto nella Penisola (alcuni studi parlano per tennis e padel di oltre 8 miliardi annui). Il tennis si candida a seria alternativa allo sport più amato nel Paese con 6,2 milioni di praticanti contro i 6,5 milioni del calcio, con 1,2 milioni di tesserati (oltre il 200% in più rispetto al 2020).

Il Sole 24 ore prosegue:

All’inizio degli anni Duemila Roma era un torneo in declino, mentre oggi è diventato un evento in grado di produrre in circa due settimane un impatto economico stimato in 900 milioni, con più di 400mila presenze e incassi diretti che nel 2025 hanno superato i 35 milioni (+22% rispetto al 2024), grazie anche a una strategia di ampliamento del Foro Italico.

Dal 2021 agli Internazionali si sono aggiunte le Atp Finals e, da quest’anno, la Final 8 di Coppa Davis a Bologna (che ha avuto un impatto economico di 144 milioni). Le sfide tra i Maestri del tennis hanno attirato quest’anno a Torino quasi 230mila spettatori. Fra impatto diretto (265 milioni), indiretto (226 milioni) e indotto (100 milioni), l’impatto delle Nitto Atp Finals è stato stimato in 591 milioni, quasi sei volte in più rispetto alla prima edizione, con un gettito fiscale che sfiora i 100 milioni a fronte di un contributo statale alla manifestazione di 13,7 milioni annui. Proprio dalle manifestazioni internazionali deriva oltre il 70% del fatturato della Fitp.